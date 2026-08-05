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सर्जरी के बाद मुंह में उगने लगे बाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जबलपुर में एक व्यक्ति ने मुंह के अल्सर की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद उसके मुंह के अंदर बाल उगने लगे। 19 महीनों से वह दर्द और भोजन निगलने में कठिनाई झेल रहा है। मरीज का दावा है कि सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की गई त्वचा से यह समस्या हुई। अब उसने जिला प्रशासन से जांच और उचित इलाज की मांग की है।

सर्जरी के बाद मुंह में उगने लगे बाल

जबलपुर, एजेंसी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुंह के अल्सर की सर्जरी के कराने के बाद एक व्यक्ति के मुंह के अंदर बाल उगने शुरू हो गए। वह पिछले 19 महीनों से दर्द झेल रहा है और भोजन निगलने में भी परेशानी हो रही है। उसने निजी अस्पताल से इलाज कराया था। उसका दावा है कि सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की गई त्वचा के कारण यह समस्या हुई। मरीज ने कई जगह दिखाया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। आखिरकार, अब उसने जिला प्रशासन से मामले की जांच और उचित इलाज की मांग की है।

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