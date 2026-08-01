एम्स देवघर : ओपीडी काउंटर नंबर-1 पर रोज हो रही नोकझोंक

देवीपुर, प्रतिनिधि एम्स देवघर के ओपीडी अवस्थित काउंटर नंबर-1 पर इन दिनों मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले सैकड़ों मरीज रोज सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हुए लंबी कतार में खड़े रहते हैं। काउंटर खुलने के बाद भी उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मरीजों और परिजनों के अनुसार, काउंटर पर कतार में खड़े लोगों से पहले एम्स के आउटसोर्स कर्मियों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाता है।

इसको लेकर कतार में खड़े मरीज और उनके परिजन अक्सर विरोध जताते हैं। कई बार कहा-सुनी इतनी बढ़ जाती है कि मामला धक्का-मुक्की व मारपीट तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन स्लॉट पहले से बुक होने के कारण अधिकांश मरीजों की भीड़ काउंटर नंबर-1 पर ही रहती है, जबकि अन्य कई काउंटरों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ होती है। इससे एक ही काउंटर पर अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मरीजों ने सुझाव दिया है कि काउंटर नंबर-1 के समीप बंद पड़े दूसरे काउंटर आउटसोर्स कर्मियों के कार्य के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले मरीजों के लिए कम से कम एक अतिरिक्त काउंटर शुरू करायी जाए, ताकि भीड़ कम हो और मरीजों तथा परिजनों को विवाद और असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में मरीजों ने उम्मीद जताई है कि एम्स प्रबंधन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, जिससे ओपीडी में पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सके।