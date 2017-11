गुजरात चुनावः कांग्रेस ने मानी हमारी मांगें, सरकार बनने पर लाएगी आरक्षण पर प्रस्ताव- हार्दिक

गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और हार्दिक पटेल के बीच सहमति बन गई है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) और कांग्रेस के बीच तनाव के बाद पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने हमारी मांगें मान ली है। सरकार बनने के बाद पटेलों को आरक्षण देने वाला प्रस्ताव लाएगी।

हार्दिक पटेल ने कहा है कि हमें कांग्रेस का फॉर्मूला मंजूर है।

We are not openly extending support to Congress, but we will fight BJP. So directly or indirectly, there will be support to Congress: Hardik Patel pic.twitter.com/qbV96IPbT0