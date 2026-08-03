सामाजिक समरसता व संगठन विस्तार के लिए चलाया जाएगा संपर्क अभियान
तेलमर में अखिल भारतीय पटेल परिषद की मासिक बैठक हुई जिसमें सामाजिक समरसता, मानवता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अगली बैठक बिहारशरीफ में होगी। सभी सदस्यों ने संगठन के हाल ही में पंजीकृत होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
सामाजिक समरसता व संगठन विस्तार के लिए चलाया जाएगा संपर्क अभियान तेलमर में अखिल भारतीय पटेल परिषद की हुई मासिक बैठक पंजीकरण पर सदस्यों ने जताई खुशी, अगली बैठक बिहारशरीफ में करने का लिया निर्णय फोटो : तेलमर पटेल : हरनौत प्रखंड के तेलमर गांव में मासिक बैठक में शामिल अखिल भारतीय पटेल परिषद के सदस्य अजीत कुमार, चंद्रउदय कुमार, रामाश्रय सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत प्रखंड के तेलमर गांव में अखिल भारतीय पटेल परिषद की मासिक बैठक हुई। परिषद सदस्य अजीत कुमार ने कहा कि समाज को एकजुट होना होगा। सामाजिक समरसता, मानवता, स्वच्छता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए संपर्क अभियान चलाया जाएगा।
अगली बैठक का निर्णय
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