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देश बचाने के लिए अपनी संस्कृति अपनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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छिबरामऊ के ग्राम धीरपुर में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि आचार्य स्वदेशजी ने संस्कृति को अपनाने और धर्म के पथ पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर बल दिया और पतंजलि लघु आश्रम का उद्घाटन किया।

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छिबरामऊ, संवाददाता। विशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम धीरपुर में आयोजित भव्य समारोह में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि पूज्य आचार्य स्वदेशजी महाराज, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश एवं कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को बचाने के लिए हमें अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। आचार्य स्वदेशजी ने योगाचार्य सत्यराम यादव को पतंजलि योगपीठ के लिए जीवन समर्पित करने पर विशेष धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गांव के वरिष्ठजनों एवं अतिथियों को माल्यार्पण व शाल भेंटकर सम्मानित करने पर कहा कि यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। परंपराओं को न अपनाने के कारण ही देश की स्थिति खराब हो रही है।

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उन्होंने सभी से धर्म पथ पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि पहले स्वयं को शुद्ध व पवित्र बनाएं, फिर देश और समाज की बात करें। जातिवाद, वर्गवाद और प्रांतवाद पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे विचारों वाला व्यक्ति देशभक्त नहीं हो सकता। इसी वजह से लाखों भाई मुसलमान या ईसाई बन गए।भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य योगाचार्य सत्यराम यादव ने कहा कि हर व्यक्ति को भोजन की तरह योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नियमित योग से किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता और निरोग रहा जा सकता है। समारोह से पहले साधकों ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। आचार्य स्वदेश जी महाराज ने शिलापट का अनावरण कर ग्राम धीरपुर स्थित पतंजलि लघु आश्रम का उद्घाटन भी किया। विख्यात कवि ओमप्रकाश शुक्ल ''अज्ञात'' के संचालन में हुए कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रो. रामबक्स सिंह वर्मा, देव दरबार आश्रम के बड़े भाई, प्रदीप गुप्ता, भारत स्वाभिमान, उ० प्र० (मध्य), के राज्य प्रभारी स्वामी अभिषेक देव एवं रमेश चन्द्र, यज्ञाचार्य योगाचार्य आचार्य अजुज कुमार आर्य, उदय पाल सिंह प्रधान आर्य समाज प्रतिनिधि सभा कन्नौज, भारत सिंह वर्मा, श्रीपाल, योगेंद्र यादव, योगराज सिंह, कुलदीप, उदयपाल सिंह, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष उदय भान सिंह, योगाचार्य अजीत कुमार, आचार्य श्रीकांत, मुन्नालाल आर्य, पूर्व डायट प्राचार्य शौकीन सिंह यादव हाथरस, रामप्रकाश वर्मा, अजय भान सिंह, हरबंस कुमार यादव, मुन्नालाल, सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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