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जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना आचार्य बाल कृष्ण का जन्मदिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में महिला पतंजलि योग समिति ने आचार्य बाल कृष्ण का जन्म दिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर औषधीय और फलदार पौधों का वितरण किया गया। कुसुम लता मिश्र ने बताया कि समिति एक सप्ताह तक जड़ी बूटी के पौधों का वितरण और पौधारोपण करेगी।

जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना आचार्य बाल कृष्ण का जन्मदिन

देवरिया, निज संवाददाता। महिला पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में मंगलवार को आचार्य बाल कृष्ण का जन्म दिन समिति की महिलाओं ने राज्य कार्यकारिणी की सदस्य कुसुम लता मिश्र के नेतृत्व में जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। मंगलवार को शहर के सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को फलदार व औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इसके साथ लगाए गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान कुसुम लता मिश्र ने कहा कि पतंजलि पीठ के आचार्य बाल कृष्ण जड़ी बूटी के मर्मज्ञ हैं। इसलिए उनका जन्म दिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि समिति की सदस्य एक सप्ताह तक जगह जगह भ्रमण कर जड़ी बूटी के पौधों का वितरण करने के साथ ही पौधारोपण भी करेंगी। उन्होंने इस अभियान में सभी से सहयोग का आह्वान किया। इस दौरान मौजूद लोगों को फलदार पौधों के साथ ही औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान महिला पतंजलि समिति की जिला प्रभारी जिला प्रभारी मंजुला बरनवाल, नीलम सिंह, रंजना राय, किरण मिश्रा, अनीता गौंड, पूर्ति बरनवाल, सुनीता वंदना यादव, पुष्पा कुशवाहा, रागिनी, विद्यावती, वंदना प्रजापति, काजल आदि मौजूद रहीं।

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