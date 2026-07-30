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गुरु हमारे जीवन में ज्ञान शांति सफलता और सद्बुद्धि का फैलाते हैं प्रकाश : अनुज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पतंजलि परिवार ने सामूहिक योग, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया। अनुज कुमार त्यागी के नेतृत्व में स्वामी रामदेव के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। उपस्थित सदस्यों ने गुरु और माता-पिता के प्रति सम्मान का संकल्प लिया।

गुरु हमारे जीवन में ज्ञान शांति सफलता और सद्बुद्धि का फैलाते हैं प्रकाश : अनुज

देवघर, प्रतिनिधि। पतंजलि परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक अनुज कुमार त्यागी के नेतृत्व में बुधवार को बम्पास टाउन, केकेएन स्टेडियम, नवदुर्गा, जसीडीह बरनवाल धर्मशाला, आईटीआई कुचियागढ़ा, नंदन पहाड़ योग कक्षा आदि स्थानों पर सामुहिक योग, हवन-यज्ञ एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। जिसमें दर्जनों की संख्या गुरु भाई बहनों ने हवन कर स्वामी रामदेव के लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना की। मौके पर गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु वह दीपक है जो हमारे जीवन में ज्ञान शांति सफलता और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता है। वहीं उपस्थित सभी सदस्यों को माता-पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करने का संकल्प दिलाया गया।

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इस अवसर पर महामंत्री संजीव कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष योगगुरु शंभू कुमार बरनवाल, जिला योग विस्तारक हरेंद्र कुमार, योग शिक्षक सुबोध कुमार, शिव शंकर मंडल, रंजीत केसरी एडवोकेट, संतोष केसरी, विभूति ठाकुर, नरेंद्र मिश्रा, सुमित सौरभ, स्नेह कश्यप, विमल बरनवाल, प्रदीप, जितेन्द्र,राकेश, मुकेश,, प्रमोद ,अनिल, नवीन, सुनील, उमाशंकर, त्रिपुरारी, राकेश, सुमन, विकास, विक्रम, मिथिलेश, महेश, रंजीत, बिंदु गुप्ता, कंचन सिंह,नीलु,किरण,निभा,विभा, मधु, माला, इन्दु, वैजयंती, रंजू, ज्योति, सावित्री, प्रिया आदि शामिल थे।

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Patanjali Deoghar
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