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पतंजिल ने जड़ी-बूटी दिवस पर 2500 पौधों का किया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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पलामू पतंजलि परिवार ने आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के जन्मदिवस पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया। इस अवसर पर लगभग 2500 औषधीय एवं फलदार पौधों का मुफ्त वितरण किया गया। अविनाश देव ने पर्यावरण संरक्षण और आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने को सराहा। कार्यक्रम में कई मिडिया ने पधार कर हिस्सा लिया।

पतंजिल ने जड़ी-बूटी दिवस पर 2500 पौधों का किया वितरण

मेदिनीनग,प्रतिनिधि। पलामू पतंजिल परिवार ने आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर मंगलवार को जड़ी-बूटी दिवस मनाया। नावटोली स्थित कार्यालय परिसर में पतंजलि परिवार द्वारा संग्रहित लगभग 2500 औषधीय एवं फलदार पौधों का वितरण किया गया। इसका शुभारंभ संत मरिय आवासीय विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने किया। आमजनों के बीच आंवला, अमरूद, कटहल, अनार, बेल, आम, शरीफा, महोगनी, शतावर, नागदौन, लेमनग्रास, चंदन, इंसुलिन प्लांट, चिरायता, गिलोय, एलोवेरा सहित अनेक उपयोगी एवं औषधीय पौधों का नि:शुल्क वितरण किया गया। अविनाश देव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आयुर्वेद के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पतंजलि परिवार का यह अभियान अत्यंत सराहनीय है।

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अधिक से अधिक पौधारोपण कर हम न केवल प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकते हैं। इस अवसर पर पतंजलि के राजीव शरण,अतुल कुमार सिन्हा, विकास कुमार सोनी, जनार्दन प्रसाद, संतोष कुमार गुप्ता, सुदर्शन पासवान तथा महिला पतंजलि योग समिति की ममता सिन्हा, आशा देवी, शीला कुमारी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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