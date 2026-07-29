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टिश्यू कल्चर, हाइड्रोपोनिक तकनीक से रूबरू हुए छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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पंतनगर इंटर कॉलेज के विज्ञान विद्यार्थियों ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का भ्रमण किया। डॉ. मणिंद्र मोहन ने उन्हें टिश्यू कल्चर, आण्विक जीव विज्ञान और हाइड्रोपोनिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने जल गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर व्याख्यान दिया और छात्र-छात्राओं को जैव प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया।

टिश्यू कल्चर, हाइड्रोपोनिक तकनीक से रूबरू हुए छात्र

पंतनगर, संवाददाता। पंतनगर इंटर कॉलेज के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का शैक्षणिक भ्रमण कर जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक प्रयोगों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। परिषद के वैज्ञानिक डॉ. मणिंद्र मोहन ने विद्यार्थियों को टिश्यू कल्चर, आण्विक जीव विज्ञान, हाइड्रोपोनिक तकनीक और जल एवं मिट्टी परीक्षण की प्रक्रियाओं से अवगत कराया। डॉ. मणिंद्र मोहन ने ‘जल गुणवत्ता एवं मानव स्वास्थ्य सुरक्षा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि शुद्ध जल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने मानसून के दौरान हेपेटाइटिस और टायफाइड जैसी जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए पानी उबालकर पीने और स्वच्छता अपनाने की सलाह दी।

उन्होंने विद्यार्थियों को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार के लिए प्रेरित किया। साथ ही परिषद द्वारा संचालित उद्यमिता, दक्षता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। इस दौरान शिक्षिका सुनीता माहेश्वरी, अमित कुमार और परिषद के ललित मिश्रा, बबीता रौतेला, सौरभ पांडा, अमन, गिरीश, कंचना, शांभवी, मानसी उपस्थित रहे।

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