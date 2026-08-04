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जड़ी-बूटी दिवस पर पतंजलि में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और नई आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, औषधियों का वितरण, और 12 नई आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण हुआ। स्वामी रामदेव ने योग व आयुर्वेद को भविष्य की चिकित्सा पद्धति बताया।

जड़ी-बूटी दिवस पर पतंजलि में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और नई आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण

पतंजलि योगपीठ के महामंत्री एवं पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस मंगलवार को पतंजलि योगपीठ-2 में जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं औषधि वितरण, औषधीय पौधों का वितरण और साक्ष्य आधारित 12 नई आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण किया गया। समारोह में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण समेत करीब 710 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि लगभग 1500 लोगों ने नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद भविष्य में विश्व चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर आयुर्वेद को नई पहचान दिलाई है। उनके अनुसार, जिन क्षेत्रों में वैश्विक संस्थाएं और सरकारें अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं, वहां पतंजलि ने आयुर्वेदिक अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं。

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स्वामी रामदेव का भाषण

स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से नई शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में विद्यालय इस व्यवस्था से जुड़ेंगे।

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आचार्य बालकृष्ण का संदेश

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जन्मदिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संकल्प लेने का अवसर होता है। उन्होंने मानवता को रोगमुक्त बनाने, वृक्षारोपण, रक्तदान और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पतंजलि पिछले तीन दशक से उनके जन्मदिवस को जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मना रहा है और इस दौरान करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं।

आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण

इस अवसर पर पतंजलि अनुसंधान संस्थान की ओर से साक्ष्य आधारित 12 नई आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण किया गया। साथ ही आचार्य बालकृष्ण द्वारा रचित 40 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। इनमें *वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी*, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ हर्बल रेमेडीज, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हर्ब्स और वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित अन्य ग्रंथ शामिल हैं।

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के तत्वावधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब 1500 लोगों के रक्तचाप, मधुमेह सहित विभिन्न रोगों की जांच की गई और नि:शुल्क औषधियां वितरित की गईं। वहीं, पतंजलि योग समितियों के माध्यम से नीम, तुलसी, एलोवेरा और आंवला समेत विभिन्न औषधीय पौधों का नि:शुल्क वितरण कर लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

पतंजलि ने कितने नए आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण किया?
पतंजलि ने इस अवसर पर साक्ष्य आधारित 12 नई आयुर्वेदिक औषधियों का लोकार्पण किया।
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