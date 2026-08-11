Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीपीयू : कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शुरू होगी पांच वर्षीय बीबीए एलएलबी की पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की 21वीं अकादमिक काउंसिल की बैठक में एनईपी 2020 के अनुरूप महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में पांच वर्षीय एकीकृत बीए एलएलबी पाठ्यक्रम समेत कई पाठ्यक्रमों को अपनाने और संशोधन की मंजूरी दी गई। कुलपति ने शिक्षा के विकास की प्राथमिकता बताई।

पीपीयू : कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शुरू होगी पांच वर्षीय बीबीए एलएलबी की पढ़ाई

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की 21वीं अकादमिक काउंसिल की बैठक मंगलवार को कुलपति प्रो. उपेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें एनईपी 2020 के अनुरूप कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना में रेगुलर मोड में पांच वर्षीय एकीकृत बीए एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर अकादमिक काउंसिल के सदस्यों ने विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दी। इससे पहले 4 जुलाई को 20वीं काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट पर विचार किया गया। चार वर्षीय च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) स्नातक कार्यक्रम के अध्यादेश एवं विनियमों में संशोधन, एग्जिट विकल्पों से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की गई और मंजूरी दी गई।

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पढ़ाए जा रहे 46 विषयों के पाठ्यक्रम को अपनाने और चार वर्षीय सीबीसीएस स्नातक पाठ्यक्रम में क्रॉसवर्ड को कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। एईडीपी से संबंधित ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन के संशोधनों को मंजूरी दी गई। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीएचडी में नामांकित शोधार्थियों के लिए विवि अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पीएचडी उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम 2017 को अपनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। यह प्रस्ताव बिहार लोक भवन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में रखा गया था।

कुलपति की प्राथमिकताएं

कुलपति ने कहा कि विवि की शैक्षणिक व्यवस्था को समय की आवश्यकता के अनुरूप विकसित करना और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना विवि की प्राथमिकता है। कुलसचिव प्रो. अबू बकर रिजवी ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय विवि की शैक्षणिक गुणवत्ता को और मजबूत करेंगे। डीएसडब्लू प्रो. राजीव रंजन ने बताया कि एनईपी के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ नए और समसामयिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद ज्ञापन सीसीडीसी प्रो. शिव कुमार यादव ने किया। बैठक में प्राचार्य प्रो. तपन कुमार शांडिल्य, प्रो. सुनीता राय, प्रो. मीरा कुमारी, प्रो. शशि प्रताप शाही, डीन प्रो. अरुण कुमार सिंह, प्रो. इम्तियाज हसन, प्रो. अशोक कुमार आदि रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की 21वीं अकादमिक काउंसिल की बैठक कब हुई?
बैठक मंगलवार को हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।