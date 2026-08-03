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प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, सामग्री बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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इंदईपुर में पुलिस ने एक वर्ष से फरार कथित पादरी प्रमोद कुमार और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। उन पर महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। दोनों के पास से धार्मिक साहित्य और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, सामग्री बरामद

इंदईपुर, संवाददाता। बसखारी थाना क्षेत्र के पटना मुबारकपुर से बसखारी व अकबरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक वर्ष से फरार चल रहे कथित पादरी और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। अकबरपुर पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों के पास से धार्मिक साहित्य, बही-खाते, सदस्यता रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर समेत बड़ी मात्रा में दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर स्थित बिलीवर्स चर्च इंडिया के पादरी प्रमोद कुमार निवासी मकोईयां बसखारी पर कथित रूप से प्रत्येक रविवार को महिलाओं को चर्च में एकत्र कर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था।

मामले में तत्कालीन उपनिरीक्षक अशरफ अली ने बीते वर्ष जुलाई माह में जांच के दौरान कई महिलाओं और ग्रामीणों से पूछताछ व बयान के बाद प्रमोद के खिलाफ प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों और जांच में पटना मुबारकपुर निवासी कथित पादरी नेबूलाल पुत्र हंसराज व उसके पुत्र अंजीत कुमार की भी संलिप्तता पाई गई। एएचटीयू प्रभारी अवधेश श्रीवास्तव, बसखारी के उपनिरीक्षक रिंकू सरोज ने भारी पुलिस के साथ रविवार को पटना मुबारकपुर से दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के बाद घर से भारी मात्रा में धार्मिक पुस्तकें व धर्म परिवर्तन संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद दोनों ने गरीब वर्ग लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म स्वीकार कराने के लिए प्रेरित करने की बात स्वीकार की। प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से 10 गत्तों में रखी ईसाई धर्म से संबंधित कुल 1250 धार्मिक पुस्तकें, एक चर्च सामग्री रजिस्टर, एक प्रार्थना रजिस्टर, मेंबरशिप फॉर्म, रसीदें तथा अन्य संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

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