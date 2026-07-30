28 अगस्त तक बाधित रहेगा पासपोर्ट कार्यालय

बेतिया। जिला मे डाक विभाग के साथ मिलकर डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का संचालन जिला के हेड पोस्टऑफिस मे होता है।जहा दूर दराज से पासपोर्ट बनवाने वाले अभ्यर्थी पहुंचते है।जिनमे विदेश जाने वस्ले कामगार,विदेश मे पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के साथ अन्य काम केलिए पासपोर्ट बनवाने वाले पहुंचतेहै।पासपोर्ट एप्लाई करने के लिए ऑन लाइन आवेदन करने के बाद आवेदको को निर्धारित तिथि मिलती है।उस तिथि को आवेदक अपने सारे मूल दास्तवेज के साथ पासपोर्ट कार्यालय पहुंचते है।जहा उनके मूल दास्तवेजो की जांच की जाती है।उसके बाद आवेदक का फोटो,फिंगर व रेटिना का स्केन किया जाता है।

मशीन जलने की समस्या

कार्य संचालन की जानकारी

कार्यालय सूत्रों के अनुसार वहा लगा मशीन लगभग दो महीना से जला हुआ है। पासपोर्ट ऑफिस भारत सरकार के मंत्रालय से गाइड होता है।मशीन जलने की सूचना मंत्रालय भारत सरकारर को भेज दी गई है।गुरुवार को भी दूर दराज से आवेदक कार्यालय पहुँचे थे,लेकिन काम नही होने के कारण उन्हे बैरंग वापस लौटना पड़ा।कार्यालय सूत्रों के अनुसार 28 अगस्त तक कार्य बधित रहेगा।उसके बाद कार्य शुरु होने का अनुमान है।आवेदको के मोबाईल पर इसका मैसेज भी आ रहा है।आवेदक को ऑन लाइन के माध्यम से नई तिथि निर्गत हो रही है।वैसे आवेदक जिनको पासपोर्ट की अतिआवश्यकता है वे ऑन लाइन के माध्यम से पुलिस जिला बगहा व मोतिहारी कार्यालय मे अप्लाई कर रहें है।मशीन जलने से आवेदको को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मी अपनी तरफ से मंत्रालय को लगातार सूचना भी भेज रहे hai।