वरिष्ठ पत्रकार, लेखिका मेहरू जाफर को गोवा में निधन

लखनऊ की वरिष्ठ पत्रकार, लेखिका और सूफी साहित्य की प्रतिष्ठित अध्येता मेहरू जाफर (75) का मंगलवार को गोवा में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पत्रकारिता, साहित्य और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर ने बताया कि मेहरू जाफर ने लंबे समय तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के लिए लेखन किया। उनके लेखों में समाज, संस्कृति, इतिहास, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक मुद्दे और लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब प्रमुख विषय रहे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सूफी परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बताया कि वह सूफी संतों पर लिखी अपनी पुस्तकों के लिए भी जानी जाती थीं।

उनकी रचनाओं में मानवीय मूल्यों, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विरासत का गहरा चित्रण मिलता है। मेहरू जाफर प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका फर्रुख जाफर की पुत्री थीं। उन्होंने अपनी लेखनी से पत्रकारिता और साहित्य दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान बनाई। मेहरू जाफर ने द बुक ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, द बुक ऑफ निजामुद्दीन औलिया, द बुक ऑफ मोहम्मद, फ्रॉम द लव लेंस ऑफ लखनऊ, लव एण्ड लाइफ इन लखनऊ समेत अन्य पुस्तकें लिखीं। उनके निधन पर प्रेस क्लब और यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट्स की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आईएफडब्लूजे के अध्यक्ष गोपाल मिश्र, प्रेस क्लब अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार सिंह, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी समेत अन्य ने नमन किया। यूनियन की ओर बताया गया कि सत्तर के दशक में पत्रकारिता शुरू करने वाली मेहरू जाफर लखनऊ की पहली महिला पत्रकार थीं।