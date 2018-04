फ्लाइट में मच्छरों से परेशान हुए यात्री, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

आजकल विमान यात्री भी मच्छरों से परेशान होने लगे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के प्लेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यात्री विमान में मच्छरों को मारते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह वीडियो किसी यात्री ने बनाया है। इस वीडियो में यात्री काफी परेशान हो रहे हैं और मच्छरों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है यह वीडियो 8 अप्रैल का है। यह फ्लाइट लखनऊ से बैंगलुरू जा रही थी। पूरे मामले के बाद जेट एयरवेज़ ने माफी भी मांग ली है। जेट एयरवेज ने अपने बयान में कहा है कि हमने इस मुद्दे पर अपनी टीम से रिव्यू मांगा है। जो भी हुआ है उसके लिए हम माफी मांगते हैं।

वहीं मंगलवार को इंडिगो में मच्छर होन का ऐसा ही एक और मामला सामने आया। इसमें लखनऊ के ही एक डॉक्टर का आरोप है कि इंडिगो के प्लेन में उसने मच्छर होने की शिकायत की जिसके बाद विमान के स्टॉफकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें विमान से उतार दिया।

#WATCH A video shot by a passenger at Lucknow airport on a Jet Airways flight shows passengers swatting mosquitoes (8.4.18) pic.twitter.com/vVh3LbrMJk