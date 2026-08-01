यात्री बोले, ट्रेनों में कॉकरोचों की भरमार कोई तो रोके
ट्रेनों के एसी कोच में कॉकरोचों से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्री रेल मंत्रालय और रेलमंत्री से अपनी शिकायतें कर रहे हैं। कई यात्रियों ने कहा कि कॉकरोच बर्थ पर सोने का भी मौका नहीं दे रहे। इसके अलावा, शौचालय में पानी की कमी की शिकायतें भी मिली हैं।
ट्रेनों के एसी कोच में कॉकरोचों से यात्री परेशान हो रहे हैं। कोच अटेंडेंट और क्लीनिंग स्टॉफ से शिकायत के बाद भी बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे। अब यात्री एक्स पर रेल मंत्रालय से लेकर रेलमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को शिकायतें पोस्ट करके कह रहे हैं, बढ़ते कॉकरोचों को कोई तो रोके। लखनऊ से जम्मू तक अमरनाथ एक्सप्रेस की थर्ड एसी बोगी में यात्रा कर रहे अभिषेक शुक्ला ने एक्स पर रेलवे को किए पोस्ट में कहा कि ट्रेनों में भी कॉकरोचों की भरमार हो गई है।
लंदन से निपटने के उपाय
बर्थ पर सोने भी नहीं दे रहे। लखनऊ-बरेली एक्सप्रेस के यात्री देव ने शिकायत में बताया कि थर्ड एसी कोच बी-2 में उनका सीट नंबर पांच और छह है, दोनों पर कॉकरोच घूम रहे हैं। कोच अटेंडेंट और न ही क्लीनर सुन रहे हैं। उन्होंने रेल मंत्री व मंत्रालय से अनुरोध किया है कि ट्रेनों को इन कॉकरोचों से मुक्ति दिलाएं। एक यात्री ने थर्ड एसी में कॉकरोचों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। कहा कि अटेंडेंट ने स्प्रे किया, फिर भी कम नहीं हो रहे। सुधीर नामक यात्री ने पटना-एलजेएन एक्सप्रेस के चेयरकार में गंदगी को लेकर नाराजगी जताई।
शौचालय में पानी नहीं, यात्री बेहाल
गोरखपुर-यशवंतपुर के यात्री अनवर ने थर्ड एसी कोच बी-1 तो श्याम वर्मा नामक यात्री ने मुंबई-गोरखपुर एक्सप्रेस क स्लीपर कोच एस-1 के शौचालयों में पानी नहीं होने की शिकायतें की हैं। यात्रियों का कहना है कि पानी न होने से शौचालय काफी गंदे हैं, उसमें से बदबू आ रही है। क्लीनिंग स्टॉफ सुन नहीं रहा।
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