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बैरिकेडिंग और निगरानी की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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यात्रियों ने जरवलरोड रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर छुट्टा पशुओं की मौजूदगी को लेकर प्रशासन से फौरन कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना कोई दुर्घटना हुए पहले ही उचित उपाय किए जाने चाहिए। रेल अधिकारी ने बताया कि जानवरों को हटाने के लिए कई बार पत्राचार किया गया है।

बैरिकेडिंग और निगरानी की मांग

जरवलरोड । यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर छुट्टा पशुओं के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने, स्टेशन परिसर में नियमित निगरानी बढ़ाने तथा प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कराने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि प्रशासन को किसी हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर समय रहते पशुओं को प्लेटफॉर्म से हटाने की व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेल विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया जानवरों को हटाने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है।

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