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पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तीन घंटे थमा रेल यातायात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बिनावर क्षेत्र में मालगांव रेलवे क्रासिंग से पहले बरेली कासगंज पैसेंजर के इंजन में चारों ओर उठाता धुआं।

पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तीन घंटे थमा रेल यातायात

बिनावर (बदायूं), संवाददाता। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन में ट्रांसफार्मर से तेल रिसाव के बाद हुए शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने लगा। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने धुआं और आग पर काबू पाया। इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रेन करीब तीन घंटे तक मौके पर खड़ी रही। इस दौरान बरेली-कासगंज रेलखंड पर चार ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। घटना बिनावर क्षेत्र में मालगांव रेलवे स्टेशन के आगे हुई। इंजन से धुआं उठता देख लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी।

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ट्रेन में मौजूद रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर जिला अग्निशमन अधिकारी रामराजा यादव के नेतृत्व में दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। गाड़ी प्रबंधक पीयूष कुमार वर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित नीचे उतार दिया। इस दौरान कुछ यात्री वैकल्पिक साधनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। सूचना मिलते ही एडीआरएम समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में बरेली से पावर इंजन मंगाकर ट्रेन को घटपुरी स्टेशन के लिए रवाना किया गया।एडीआरएम मनोज कुमार ने बताया कि इंजन में तकनीकी खराबी के कारण धुआं उठने की स्थिति बनी थी। रेलवे कर्मचारियों, दमकल विभाग और अधिकारियों की तत्परता से समय रहते हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। रक्षा के मद्देनजर ट्रेन संचालन रोककर आवश्यक कार्रवाई की गई तथा इंजन की तकनीकी जांच कराई जा रही है, जिससे खराबी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

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