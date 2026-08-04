भूरे, निवासी बरेली चार ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी चार ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी चार ट्रेनों की रफ्तार थमी

बिनावर/मलगांव, हिटी। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगने के बाद करीब तीन घंटे तक बरेली-कासगंज रेल मार्ग पर रेल संचालन प्रभावित रहा। इसके चलते दोनों दिशाओं की चार यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ ने वैकल्पिक साधनों से सफर पूरा किया। इंजन में आग लगने के बाद रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन एहतियातन रोक दिया गया। इसका असर दोनों दिशाओं से आने-जाने वाली ट्रेनों पर पड़ा। कासगंज से बरेली की ओर जाने वाली लालकुआं स्पेशल और कासगंज-बरेली सिटी पैसेंजर अपने निर्धारित समय से आगे नहीं बढ़ सकीं। वहीं, बरेली से कासगंज की ओर जाने वाली रामनगर-कासगंज पैसेंजर तथा लालकुआं-कासगंज पैसेंजर भी प्रभावित रहीं। कई स्थानों पर ट्रेनों को रोककर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कराया गया। रेल संचालन बाधित होने से यात्रियों की यात्रा भी प्रभावित हुई और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा。

यात्री बढ़ती भीड़ ट्रेनों के प्रभावित होने से विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे लोग लगातार रेलवे कर्मचारियों से जानकारी लेते रहे। कुछ यात्रियों ने इंतजार करना उचित समझा, जबकि कई लोग वैकल्पिक साधनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। उधर, रेलवे अधिकारियों ने प्रभावित रेल मार्ग पर संचालन सामान्य कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कीं। इंजन हटने और मार्ग सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू कराया गया। इसके बाद एक-एक कर प्रभावित ट्रेनों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया और रेल यातायात सामान्य होने लगा।

यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया रेलवे अधिकारियों ने एहतियातन सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित नीचे उतरवा दिया। गाड़ी प्रबंधक और रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों को शांतिपूर्वक एक-एक कर कोचों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान किसी प्रकार की भगदड़ नहीं मची। अधिकारियों का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालना था। समय रहते उठाए गए इस कदम से राहत एवं बचाव कार्य भी सुचारु रूप से संचालित हो सका।

ग्रामीणों का वीडियो बनाना धुएं का गुबार देख वीडियो बनाते रहे ग्रामीण।इंजन से धुएं का घना गुबार उठता देख आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल की ओर पहुंच गए। कई लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाते नजर आए। कुछ ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रेलवे कर्मियों और दमकल टीम का सहयोग भी किया। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस और रेलवे कर्मियों को भी मशक्कत करनी पड़ी।

यात्री बताते हैं स्थिति ये बोले ट्रेन में सफर कर रहे यात्री।अचानक ट्रेन रुकते ही कुछ समझ नहीं आया। बाहर देखा तो इंजन से धुआं उठ रहा था। काफी देर तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे हमारा सफर भी देर से पूरा हुआ।भूरे, निवासी बरेली

कुछ देर तक किसी को यह पता नहीं था कि ट्रेन क्यों रुकी है। बाद में रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति की जानकारी दी। सभी यात्रियों को सुरक्षित होने का भरोसा मिला, तब जाकर चिंता कम हुई।हरपाल,निवासी रिठौरा जनपद बरेली

ट्रेन काफी देर तक मौके पर खड़ी रही, जिससे हमारी यात्रा प्रभावित हुई। इंतजार बढ़ता देख कई यात्री दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए, जबकि हम रेलवे की ओर से आगे की व्यवस्था होने का इंतजार करते रहे।ओमप्रकाश,निवासी फरीदपुर बरेली

हम पीछे के डिब्बे में बैठे थे। अचानक ट्रेन रुक गई तो पहले कारण समझ नहीं आया। करीब पांच मिनट बाद नीचे उतरकर देखा तो इंजन की तरफ धुआं उठ रहा था। रेलवे कर्मचारी आग बुझाने में जुटे थे और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई।मोहम्मद कामरान, निवासी मुरादाबाद