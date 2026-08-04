फाटक पर रुकती ट्रेन तो बिगड़ सकते थे हालात

200 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक ने निकलवाई कांवड़ यात्रा 200 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक ने निकलवाई कांवड़ यात्रा 200 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक ने निकलवाई का

बिनावर, संदीप तोमर। बरेली-कासगंज पैसेंजर के इंजन में सोमवार सुबह आग लगने की घटना कुछ मिनट और आगे बढ़ जाती तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। ट्रेन मालगांव रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच जाती तो तीन घंटे तक बरेली-मथुरा हाईवे बंद हो सकता था। सावन के पहले सोमवार पर हजारों कांवड़िये इसी मार्ग से गुजर रहे थे। ऐसे में लंबा जाम, अफरातफरी और कानून-व्यवस्था की चुनौती एक साथ खड़ी हो जाती। हालांकि लोको पायलट सर्वेश सिंह ने खतरे को भांपते हुए रेलवे फाटक से करीब 200 मीटर पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। यही फैसला पूरे घटनाक्रम का टर्निंग प्वाइंट बन गया। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन संख्या 55328 सोमवार सुबह बदायूं के मालगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। तभी इंजन की वायरिंग से धुआं और लपटें उठने लगीं। लोको पायलट ने बिना जोखिम लिए ट्रेन रोक दी और कंट्रोल को सूचना दी। इसके बाद रेलवे के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने और इंजन की तकनीकी जांच में करीब तीन घंटे लग गए। इस दौरान ट्रेन वहीं खड़ी रही।

घटना के बाद रेलवे अधिकारियों की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा थी, लेकिन दूसरी बड़ी राहत यह रही कि ट्रेन रेलवे फाटक तक नहीं पहुंची। यदि इंजन फाटक पर जाकर रुकता तो रेलवे नियमों के अनुसार गेट बंद रहता और तब तक नहीं खुल पाता, जब तक ट्रेन हट नहीं जाती। सोमवार होने के कारण सुबह से ही हाईवे पर कांवड़ियों और वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक थी। तीन घंटे तक रेलवे फाटक बंद रहने की स्थिति में हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगना तय था। भीड़ बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था की चुनौती भी खड़ी हो सकती थी। सूत्रों के मुताबिक, घटना के दौरान प्रशासन की चिंता भी इसी बात को लेकर थी कि कहीं ट्रेन फाटक पर न फंस जाए।

हालात संभालना बनता चुनौती घटना ऐसे समय हुई, जब कछला गंगा घाट से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का लगातार आवागमन चल रहा था। हजारों श्रद्धालु इसी हाईवे से गुजर रहे थे। ऐसे में जाम लगने पर स्थिति संभालना आसान नहीं होता।

मालगांव हाल्ट से ट्रेन आगे बढ़ते ही लोको पायलट ने इंजन में शॉर्ट सर्किट की सूचना दी और तत्काल रिलीफ पावर इंजन की मांग की। फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया। एहतियातन सभी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से नीचे उतरवा दिया गया। इसके बाद दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

- पीयूष कुमार वर्मा, गाड़ी प्रबंधक

कंट्रोल रूम को सुबह 9:41 बजे ट्रेन के इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गईं। टांसफार्मर में तेल के रिसाव से इंजन से धुआं उठ रहा था। तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी भी यात्री या रेलकर्मी को कोई क्षति नहीं हुई।

रामराजा यादव,जिला अग्निशमन अधिकारी

चार ट्रेनों की रफ्तार थमी , यात्रियों की बढ़ी परेशानी

बिनावर/मलगांव, हिटी। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगने के बाद करीब तीन घंटे तक बरेली-कासगंज रेल मार्ग पर रेल संचालन प्रभावित रहा। इसके चलते दोनों दिशाओं की चार यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ ने वैकल्पिक साधनों से सफर पूरा किया।

इंजन में आग लगने के बाद रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन एहतियातन रोक दिया गया। इसका असर दोनों दिशाओं से आने-जाने वाली ट्रेनों पर पड़ा। कासगंज से बरेली की ओर जाने वाली लालकुआं स्पेशल और कासगंज-बरेली सिटी पैसेंजर अपने निर्धारित समय से आगे नहीं बढ़ सकीं। वहीं, बरेली से कासगंज की ओर जाने वाली रामनगर-कासगंज पैसेंजर तथा लालकुआं-कासगंज पैसेंजर भी प्रभावित रहीं। कई स्थानों पर ट्रेनों को रोककर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कराया गया। रेल संचालन बाधित होने से यात्रियों की यात्रा भी प्रभावित हुई और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा।

धुएं का गुबार देख वीडियो बनाते रहे ग्रामीण इंजन से धुएं का घना गुबार उठता देख आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल की ओर पहुंच गए। कई लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाते नजर आए। कुछ ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रेलवे कर्मियों और दमकल टीम का सहयोग भी किया। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस और रेलवे कर्मियों को भी मशक्कत करनी पड़ी।

यात्रियों की सुनें अचानक ट्रेन रुकते ही कुछ समझ नहीं आया। बाहर देखा तो इंजन से धुआं उठ रहा था। काफी देर तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे हमारा सफर भी देर से पूरा हुआ।

भूरे, निवासी बरेली

कुछ देर तक किसी को यह पता नहीं था कि ट्रेन क्यों रुकी है। बाद में रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति की जानकारी दी। सभी यात्रियों को सुरक्षित होने का भरोसा मिला, तब जाकर चिंता कम हुई।"

- हरपाल,निवासी रिठौरा जनपद बरेली

ट्रेन काफी देर तक मौके पर खड़ी रही, जिससे हमारी यात्रा प्रभावित हुई। इंतजार बढ़ता देख कई यात्री दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए, जबकि हम रेलवे की ओर से आगे की व्यवस्था होने का इंतजार करते रहे।

- ओमप्रकाश,निवासी फरीदपुर बरेली

हम पीछे के डिब्बे में बैठे थे। अचानक ट्रेन रुक गई तो पहले कारण समझ नहीं आया। करीब पांच मिनट बाद नीचे उतरकर देखा तो इंजन की तरफ धुआं उठ रहा था। रेलवे कर्मचारी आग बुझाने में जुटे थे और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

- मोहम्मद कामरान, निवासी मुरादाबाद