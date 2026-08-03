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पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, संचालन तीन घंटे प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आगपैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, संचालन तीन घंटे प्रभावित

पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, संचालन तीन घंटे प्रभावित
पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, संचालन तीन घंटे प्रभावित

बदायूं। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर अफरा-तफरी मच गई। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोक दी, जिसके बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन इंजन बदलने की प्रक्रिया के चलते रेल मार्ग पर करीब तीन घंटे तक संचालन प्रभावित रहा। मामला बिनावर थाना क्षेत्र में मालगांव रेलवे स्टेशन के आगे का है। बरेली से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन से अचानक धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं। कुछ ही देर में शॉर्ट सर्किट से इंजन में आग लग गई।

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स्थिति भांपते ही लोको पायलट सर्वेश कुमार ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद चालक दल और गाड़ी प्रबंधक ने फायर इंस्ट्रूमेंट से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस दौरान ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिला अग्निशमन अधिकारी रामराज यादव ने बताया कि सुबह 9:15 बजे इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दो फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और समय रहते आग बुझा दी गई। वहीं गाड़ी प्रबंधक पीयूष वर्मा ने बताया कि ट्रेन रुकने के बाद फायर इंस्ट्रूमेंट से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बढ़ने पर दमकल को बुलाना पड़ा। इंजन में खराबी आने के कारण बरेली से दूसरा पावर इंजन मंगाया गया। इंजन बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रेन को कासगंज के लिए रवाना किया गया। इस पूरी घटना के चलते रेलवे का संचालन करीब तीन घंटे तक प्रभावित रहा।

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