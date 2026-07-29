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रोडवेज बस में सफर के दौरान यात्री की मौत, बस में मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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कालपी। संवाददाता दिल्ली से हमीरपुर जा रही रोडवेज बस में कालपी कोतवाली क्षेत्र

रोडवेज बस में सफर के दौरान यात्री की मौत, बस में मचा हड़कंप

कालपी। संवाददाता दिल्ली से हमीरपुर जा रही रोडवेज बस में कालपी कोतवाली क्षेत्र में सफर के दौरान एक यात्री की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान कानपुर देहात के हरपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय चंद्रभान के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।कानपुर देहात के हरपुरा गांव निवासी चंद्रभान 45 वर्ष दिल्ली से रोडवेज बस द्वारा हमीरपुर जा रहे थे। यात्रा के दौरान जब बस कालपी कोतवाली क्षेत्र की ज्ञान भारती चौकी के निकट पहुंची तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह सीट पर ही अचेत होकर गिर पड़े।

सहयात्रियों ने इसकी जानकारी तुरंत बस चालक को दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने तत्काल बस रोकी और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी विपिन यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बस में जाकर जांच की तो यात्री मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मौके पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उरई भेज दिया। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा। चौकी प्रभारी विपिन यादव ने बताया कि शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

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