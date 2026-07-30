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वाराणसी के ध्यानार्थ : मुंबई से बलिया जा रही ट्रेन में वाराणसी के यात्री की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुरुवार को मुंबई से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रही एक ट्रेन में 41 वर्षीय राजेंद्र यादव की मौत हो गई। सतना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर शव को उतारा गया। रेलवे चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित किया। यादव की तबीयत खराब थी और उन्हें उनके छोटे भाई ने ट्रेन में बैठाया था।

वाराणसी के ध्यानार्थ : मुंबई से बलिया जा रही ट्रेन में वाराणसी के यात्री की मौत

मप्र के सतना रेलवे स्टेशन पर उतारा गया शव सतना (मप्र), एजेंसी। मुंबई से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रही एक ट्रेन में गुरुवार को 41 वर्षीय एक बीमार यात्री की मौत हो गई। मध्यप्रदेश के सतना स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के बाद शव उतारा गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) चौकी प्रभारी राजेश राज ने बताया कि जबलपुर में रेलवे अधिकारियों ने सतना जीआरपी को सूचित किया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया कामायनी एक्सप्रेस के कोच एस-8 में बर्थ नंबर 12 पर यात्रा कर रहे राजेंद्र यादव की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि ट्रेन दोपहर करीब 12 बजे सतना पहुंची, जहां रेलवे के एक चिकित्सक ने कोच के अंदर यादव की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने कहा कि सहयात्रियों ने पुलिस को बताया कि ट्रेन के मैहर स्टेशन के पास से गुजरने के बाद यादव ने कोई हलचल नहीं दिखाई। राज ने बताया कि जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले यादव की तबीयत खराब थी और उनके छोटे भाई ने उन्हें मुंबई में ट्रेन में बिठाया था।

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