हरिद्वार से लौट रहे श्रद्धालु की बस में मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप
हरिद्वार से लौटते समय उतरौला में एक श्रद्धालु की बस में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 40 वर्षीय रवींद्र कुमार को बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
उतरौला, संवाददाता। हरिद्वार से दर्शन कर गुरुवार को लौटे एक श्रद्धालु की बस में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार से आ रही निजी बस गुरुवार सुबह करीब 11 बजे उतरौला पहुंची। इसी दौरान बस में सवार एक यात्री बेहोशी की हालत में पाया गया। सहयात्रियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए उतरौला सीएचसी ले गई।
जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रवीन्द्र कुमार पुत्र बांकेलाल निवासी बढ़नी चाफा लोनियनडीह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें