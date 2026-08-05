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औरैया में चेन पुलिंग से 13-बी रेलवे फाटक पर रुकी इंटरसिटी, लगा लंबा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर बुधवार शाम यात्री द्वारा चेन पुलिंग के कारण इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुक गई। इससे अछल्दा-बिधूना मार्ग पर जाम लगा और यातायात प्रभावित हुआ। रेलवे कर्मचारियों ने तकनीकी जांच के बाद ट्रेन को शाम 7:00 बजे रवाना किया।

औरैया में चेन पुलिंग से 13-बी रेलवे फाटक पर रुकी इंटरसिटी, लगा लंबा जाम

अछल्दा, संवाददाता। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर बुधवार शाम एक यात्री द्वारा की गई चेन पुलिंग के कारण इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13-बी रेलवे फाटक के बीचोंबीच रुक गई। ट्रेन के फाटक पर खड़े हो जाने से अछल्दा-बिधूना मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को करीब सात मिनट तक जाम से जूझना पड़ा। इस दौरान पीछे से आ रही पुरी-आनंद विहार एक्सप्रेस को भी आउटर सिग्नल पर रोकना पड़ा। जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 6:53 बजे कानपुर से इटावा की ओर जा रही इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। अचानक ट्रेन रुकते ही एक यात्री को कोच से उतरने का प्रयास करते देखा गया। ट्रेन में तैनात जीआरपी के जवान ने तत्काल उसे पकड़ लिया और दोबारा कोच में बैठा दिया。

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घटना का विवरण

घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन की तकनीकी जांच की और चेन पुलिंग के कारण अलग हुई होज पाइप को दोबारा जोड़कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शाम करीब 7:00 बजे ट्रेन को रवाना किया गया।

प्रभावित यातायात

इसी दौरान पीछे से आ रही पुरी-आनंद विहार एक्सप्रेस को अछल्दा स्टेशन के आउटर होम सिग्नल पर लगभग दो मिनट तक रोकना पड़ा, ताकि रेल संचालन सुरक्षित ढंग से जारी रखा जा सके।

यातायात सामान्य होना

इंटरसिटी के रेलवे फाटक पर खड़े रहने के कारण अछल्दा-बिधूना मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ट्रेन रवाना होने के बाद फाटक खोला गया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका। घटना के दौरान यात्रियों और राहगीरों को कुछ देर तक असुविधा का सामना करना पड़ा।

नियमित पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में किस ट्रेन में चेन पुलिंग की गई?
इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चेन पुलिंग की गई।
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