जंक्शन पर पैसेंजर, पद्मावत एक्सप्रेस को चेन पुलिंग कर दो बार रोका
प्रतापगढ़ में मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर अराजकतत्वों ने पैसेंजर और पद्मावत एक्सप्रेस को दो बार चेन पुलिंग कर रोका। यात्रियों को रेलवे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एक सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव अचानक बदलने से यात्रियों में हड़कंप मचा। रेलवे की टीम ने छह पेटी अवैध पानी भी बरामद किया।
प्रतापगढ़, संवाददाता। मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन के प्लेटफार्म से रवाना होते समय पैसेंजर और पद्मावत एक्सप्रेस को अराजकतत्वों ने दो बार चेन पुलिंग कर रोका। मामले की सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने कई यात्रियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। वाराणसी को जाने वाली सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का अचानक ठहराव का स्थान बदलने पर यात्री परेशान हुए। रेलवे की तय सूचना के अनुसार जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर लखनऊ से वाराणसी को जाने वाली सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होता है। सोमवार का ठहराव प्लेटफार्म नंबर तीन पर होने की जानकारी सुनकर कई यात्री सामान लेकर भागदौड़ करते नजर आए।
पैसेंजर को चेन पुलिंग कर रोका
सवा छह घंटे विलंब से पहुंची पैसेंजर को चेन पुलिंग कर रोका
अवैध पानी की बरामदगी
जंक्शन से गुज रही एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे की टीम लगातार जांच कर रही है। सोमवार को जंक्शन पहुंची काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में जांच के समय सीएमआई नीरज सोमवंशी ने छह पेटी अवैध बोतल का पानी बरामद किया। बता दें कि रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन में रेलनीर पानी की बिक्री तय है।
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