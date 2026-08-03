Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जंक्शन पर पैसेंजर, पद्मावत एक्सप्रेस को चेन पुलिंग कर दो बार रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

प्रतापगढ़ में मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर अराजकतत्वों ने पैसेंजर और पद्मावत एक्सप्रेस को दो बार चेन पुलिंग कर रोका। यात्रियों को रेलवे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एक सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव अचानक बदलने से यात्रियों में हड़कंप मचा। रेलवे की टीम ने छह पेटी अवैध पानी भी बरामद किया।

जंक्शन पर पैसेंजर, पद्मावत एक्सप्रेस को चेन पुलिंग कर दो बार रोका
जंक्शन पर पैसेंजर, पद्मावत एक्सप्रेस को चेन पुलिंग कर दो बार रोका

प्रतापगढ़, संवाददाता। मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन के प्लेटफार्म से रवाना होते समय पैसेंजर और पद्मावत एक्सप्रेस को अराजकतत्वों ने दो बार चेन पुलिंग कर रोका। मामले की सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने कई यात्रियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। वाराणसी को जाने वाली सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का अचानक ठहराव का स्थान बदलने पर यात्री परेशान हुए। रेलवे की तय सूचना के अनुसार जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर लखनऊ से वाराणसी को जाने वाली सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होता है। सोमवार का ठहराव प्लेटफार्म नंबर तीन पर होने की जानकारी सुनकर कई यात्री सामान लेकर भागदौड़ करते नजर आए।

पैसेंजर को चेन पुलिंग कर रोका

सवा छह घंटे विलंब से पहुंची पैसेंजर को चेन पुलिंग कर रोका

अवैध पानी की बरामदगी

जंक्शन से गुज रही एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे की टीम लगातार जांच कर रही है। सोमवार को जंक्शन पहुंची काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में जांच के समय सीएमआई नीरज सोमवंशी ने छह पेटी अवैध बोतल का पानी बरामद किया। बता दें कि रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन में रेलनीर पानी की बिक्री तय है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतापगढ़ में कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुईं?
प्रतापगढ़ में पैसेंजर और पद्मावत एक्सप्रेस को अराजकतत्वों ने चेन पुलिंग कर रोका।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Railway Pratapgarh अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।