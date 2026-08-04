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पांच लाख रुपये दो,संगठन में पद पाओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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हाथरस में एक पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुखिया के खिलाफ पांच लाख रुपये की मांग का आरोप लगाया है। यह मामला लखनऊ हाईकमान तक पहुंचा। कुछ पदाधिकारियों ने आपसी शिकायत कर संगठन की स्थिति को बिगाड़ने का संकेत दिया है। अब पार्टी आला कमान की कार्रवाई का इंतजार है।

पांच लाख रुपये दो,संगठन में पद पाओ

हाथरस। एक पार्टी में आजकल घमासान मचा हुआ है। पार्टी के सकि्य कार्यकर्ता ने अपने ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आरोप है कि संगठन में जगह देने की एवज में पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। यह मामला लखनऊ हाईकमान तक पहुंच गया है। इसके अलावा संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी विरोध के स्वर बोलना शुरु कर दिया है। एक पार्टी संगठन को बड़ा ही अनुशासनात्मक माना जाता है। जहां पूरा काम सिस्टम और नियमों से होता है,लेकिन उसी पार्टी में कुछ दिनों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। बताया जाता है कि 12 से 13 अहम पदाधकारियों ने लखनऊ पहुंचकर आला कमान से शिकायत की है। वह चाहते है कि संगठन के मुखिया को बदला जाये। सूत्र बताते है कि तीन दिन तक जिले के पदाधिकारी लखनऊ में ही पड़े रहे। इधर पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ने संगठन के जिला प्रमुख पर ही पांच लाख रुपये का आरोप लगाया है। आरोप है कि संगठन में पद देने के एवज में पांच लाख मांगे गये है। उसके पूरे साक्ष्य है। पूर्व पदाधिकारी का कहना है कि अगर आलू सही रेट में बिक जाता तो वह पांच लाख का इंतजाम भी कर देते,लेकिन आलू बिका ही नहीं है। पूर्व पदाधिकारी ने कहा है कि वह संगठन में शिकायत कर चुके है। जांच शुरु हो गईहै। जो भी संगठन की ओर से कोई जांच करने के लिए आएगा तो उसे पूरे साक्ष्य दिए जाएंगे। इधर बाकी कुछ पदाधिकारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसलिए संगठन के हालात बिगड़ते जा रहे है। अब देखना यह है कि पार्टी आला कमान अपने स्तर से क्या कार्रवाई करती है。

पहली बार उठे संगठन में विरोध के स्वर

एक संगठन में पहली बार ऐसा सबकुछ देखने को मिल रहा है। इससे पहले तमाम लोगों को पार्टी की कमान मिली,लेकिन ऐसा हाल कभी नहीं देखा। आपस में लोग अंदरखाने जरुर शिकायत करते रहे,परन्तु एक साथ इकठठा होकर पदाधिकारी पहली बार पहुंचे है। उन्होंने वहां आला कमान को बताया कि जिले में सबकुछ ठीक नहीं हो रहा है। पार्टी के पुराने सिपाहियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है।

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पार्टी में घमासान क्यों मचा हुआ है?
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुखिया के खिलाफ पांच लाख रुपये की मांग का आरोप लगाया है।
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