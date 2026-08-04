पांच लाख रुपये दो,संगठन में पद पाओ

हाथरस। एक पार्टी में आजकल घमासान मचा हुआ है। पार्टी के सकि्य कार्यकर्ता ने अपने ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आरोप है कि संगठन में जगह देने की एवज में पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। यह मामला लखनऊ हाईकमान तक पहुंच गया है। इसके अलावा संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी विरोध के स्वर बोलना शुरु कर दिया है। एक पार्टी संगठन को बड़ा ही अनुशासनात्मक माना जाता है। जहां पूरा काम सिस्टम और नियमों से होता है,लेकिन उसी पार्टी में कुछ दिनों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। बताया जाता है कि 12 से 13 अहम पदाधकारियों ने लखनऊ पहुंचकर आला कमान से शिकायत की है। वह चाहते है कि संगठन के मुखिया को बदला जाये। सूत्र बताते है कि तीन दिन तक जिले के पदाधिकारी लखनऊ में ही पड़े रहे। इधर पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ने संगठन के जिला प्रमुख पर ही पांच लाख रुपये का आरोप लगाया है। आरोप है कि संगठन में पद देने के एवज में पांच लाख मांगे गये है। उसके पूरे साक्ष्य है। पूर्व पदाधिकारी का कहना है कि अगर आलू सही रेट में बिक जाता तो वह पांच लाख का इंतजाम भी कर देते,लेकिन आलू बिका ही नहीं है। पूर्व पदाधिकारी ने कहा है कि वह संगठन में शिकायत कर चुके है। जांच शुरु हो गईहै। जो भी संगठन की ओर से कोई जांच करने के लिए आएगा तो उसे पूरे साक्ष्य दिए जाएंगे। इधर बाकी कुछ पदाधिकारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसलिए संगठन के हालात बिगड़ते जा रहे है। अब देखना यह है कि पार्टी आला कमान अपने स्तर से क्या कार्रवाई करती है。