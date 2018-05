राहुल गांधी डोकाला में स्थिति का जायजा लेने के लिए चीन सीमा का दौरा करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति के साथ अगले महीने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेगी। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान वह डोकाला में मौजूदा स्थिति का जायजा भी लेंगे।

विदेश मामलों की इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। समिति डोकाला में भारत-चीन सैन्य गतिरोध के विभिन्न पहलुओं को देख रही है। समिति इस मुद्दे पर कई बार पूर्व वर्ती विदेश सचिव और मौजूदा विदेश सचिव विजय गोखले से जानकारी ले चुकी है।

The Parliamentary standing committee on External Affairs, headed by Shashi Tharoor & also includes Congress President Rahul Gandhi, will visit border areas in Sikkim & Arunachal Pradesh in the last week of May.The visit will review the situation following Doklam crisis with China