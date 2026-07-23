सरकार का विपक्ष को ऑफर, तय करे चर्चा का वक्त और तारीख

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि नीट मुद्दे पर विपक्ष जब चर्चा चाहे, सरकार तैयार है। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच कार्यवाही स्थगित हो गई। उन्होंने अपील की कि नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तुरंत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि नीट मुद्दे पर विपक्ष जब चर्चा चाहे, जिस तारीख को चाहे और जितनी लंबी चर्चा चाहे, सरकार इसके लिए तैयार है। हालांकि, विपक्ष के शोर-शराबे के बीच गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित किए जाने के बाद शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब आ गए। अध्यक्ष ने सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पर हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले में चर्चा फौरन शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि विपक्ष तय करे कि कब और कितनी चर्चा करनी हैं। पर शर्त लगाकर बहाना बनाते हैं तो आप चर्चा से भाग जाना चाहते हैं।

विपक्ष की मांगें उन्होंने कहा कि राजग के सभी साथी भी मांग कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक पर तुरंत चर्चा हो। जितने भी राज्यों में पेपर लीक हुए हैं सब पर चर्चा होना आवश्यक है। पर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक मामले में चर्चा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े हैं। इसके बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद दो बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। शोर शराबे और हंगामे की वजह से कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।