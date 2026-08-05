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संसदीय समिति ने पंचायतों को मजबूत करने पर दिया जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, प्रमुख समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा की आवश्यकता बताई। समिति ने अगली पीढ़ी के पंचायत सुधारों का रोडमैप तैयार करने की मांग की और चेतावनी दी कि ग्रामसभाओं की सक्रियता में कमी का संविधान की लोकतांत्रिक भावना पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

संसदीय समिति ने पंचायतों को मजबूत करने पर दिया जोर

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय समिति ने देश में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की जरूरत जताई है। समिति ने पंचायत सुधारों पर अगली पीढ़ी का रोडमैप बनाने की मांग सरकार से की है। समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, तीन दशकों से अधिक अनुभव के बाद अब समय आ गया है कि सिर्फ संस्थाओं को बनाने से आगे बढ़कर उनके असर, जवाबदेही और समावेशी विकास क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए। समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज मंत्रालय राज्यों, विशेषज्ञों और हितधारकों से सलाह कर पंचायत सुधारों का रोडमैप तैयार करे।

समिति ने ग्रामसभाओं की सक्रियता और प्रभाव कम होने पर भी चिंता जताते हुए चेताया कि इससे संविधान की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना पर बुरा असर पड़ेगा।

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