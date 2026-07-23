लोकसभा अध्यक्ष से मिले विपक्ष के नेता
पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। मुलाकात करने वाले नेताओं में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय और महुआ मोइत्रा शामिल थी।
लोकसभा अध्यक्ष की अपील
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सभी नेताओं से नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की अवधि और तिथि तय करने के लिए उनसे मुलाकात करने का आग्रह किया था। बिरला ने कहा था कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष जिस संसदीय नियम के तहत चर्चा चाहता है, उसके अनुरूप उसे अनुमति दी जाएगी। दरअसल, नीट पेपर लीक और दूसरे मुद्दों पर हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही बाधित है और सरकार गतिरोध तोड़ने की कोशिश कर रही है।
विपक्ष की मांग
इस बीच, विपक्ष ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दिए बगैर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। दरअसल, चर्चा के नियमों को लेकर भी सरकार और विपक्ष में मतभेद है। विपक्ष मत विभाजन वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहा है। वहीं, सरकार चाहती है कि बिना मत विभाजन वाले नियम के तहत चर्चा हो।
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