संसद में सार्थक चर्चा नहीं चाहती कांग्रेस: त्रिवेदी
संसद के मानसून सत्र में भाजपा ने कांग्रेस को हंगामे के लिए दोषी ठहराया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी की कई मांगें मानी हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सदन से भाग गए। त्रिवेदी ने राहुल से चुनौती दी कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लें और गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनें।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे और सदन न चलने देने के लिए भाजपा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद में कोई सार्थक चर्चा नहीं चाहती है। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने नीट और छात्रों के मुद्दों से जुड़े राहुल गांधी की कई मांगें मान ली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में विस्तृत बयान देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नेता भाग रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी सत्र के दौरान सदन से भाग जाते हैं और सत्र खत्म होने के बाद विदेश चले जाते हैं।
उन्होंने कहा नेता विपक्ष विदेश जाने से पहले, थोड़ी हिम्मत जुटाएं और गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने का साहस दिखाएं। त्रिवेदी ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय संसदीय बहस में हिस्सा लें। सरकार हर मुद्दे का बिंदुवार जवाब देने के लिए तैयार है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें