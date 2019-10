परेश रावल ने गोरखपुर के डॉ कफील खान से मांगी माफी, ट्वीट कर कही यह बात

गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में करीब 60 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील अहमद खान को क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट मिलने के बाद डॉ कफील से अभिनेता परेश रावल ने अपनी पुरानी टिप्पणी के लिए ट्वीट कर माफी मांगी है। दरअसल, अभिनेता परेश रावल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कफील को दीमक की तरह बताया था। जिसके बाद कफील ने भी उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर माफी की मांग की।

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग दो साल पहले कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ मरीज बच्चों की मौत के मामले के आरोपी डॉक्टर कफील अहमद खान को क्लीन चिट मिलने के बाद कफील ने परेश रावल के उस ट्वीट को रिट्वीट कर माफी मांगने को कहा था, जिसमें साल 2017 में परेश रावल ने उन्हें दीमक करार दिया था।

दीमक कह सारे भारतियों को गाली दी

आप माफ़ी माँगे



I demand an apology fm u @SirPareshRawal sir🙏



we r ur fan,never thought u had closed-minded & obstinate attitude

Plz read enquiry report which absolved me fm negligence & corruption🙏

ur bosses won't but I accept least this fm u pic.twitter.com/Rx4JFQW4ZM