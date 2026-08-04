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डीएवी स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में अभिभावक शिक्षक बैठक हुई, जिसमें छात्रों के शैक्षणिक और नैतिक विकास पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने नियमित उपस्थिति, अनुशासन और सक्रिय सहभागिता के महत्व पर जोर दिया। प्रचार्य ने विद्यालय और अभिभावकों की साझेदारी के महत्व को बताया।

डीएवी स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित

कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में मंगलवार को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रों के शैक्षणिक, नैतिक एवं सर्वांगिन विकास से जुडे विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। मौके पर शिक्षकों ने कहा कि छात्रों की नियमित उपस्थिति समय पालन, अनुशासन और कक्षा में सक्रीय सहभागिता से सफलता मिलती है। उन्होंने इस पर अभिभावकों पर ध्यान देने का आग्रह किया। वहीं इस बैठक में छात्रों के हित के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा उठाये जा रहे व्यापक कदम की जानकारी दी गई। प्रचार्य कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में विद्यालय और अभिभावकों की साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि दोनों के समन्वित प्रयासों से छात्रों का समुचित विकास संभव है।

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