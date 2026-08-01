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बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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हलधर स्कूल एंड कॉलेज अजुहा में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्या संगीता सिंह ने बच्चों के शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर चर्चा की। अभिभावकों को खान-पान, स्वास्थ्य, व्यायाम और पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में शिक्षकों और अभिभावकों ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य पर विचार-विमर्श किया।

बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

हलधर स्कूल एंड कॉलेज अजुहा में शनिवार को शिक्षक अभिभावक बैठक (पीटीएम) का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या संगीता सिंह ने अभिभावकों से बच्चों के शैक्षिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानाचार्या ने कहा कि विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और स्वच्छता का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के खान-पान, स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम, पढ़ाई, समय पर सोने-उठने की आदत तथा मोबाइल फोन के अनावश्यक उपयोग पर विशेष ध्यान देने की अपील की।

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साथ ही बच्चों को स्वच्छता, अच्छे व्यवहार, बड़ों का सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता करने और अनजान व्यक्तियों के साथ न जाने तथा उनके दिए किसी भी खाद्य पदार्थ को स्वीकार न करने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। बैठक में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति, अनुशासन और उज्ज्वल भविष्य को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर शिक्षक आशीष पांडेय, शारिक, राम मनोहर, मयंक, कल्पना मैम सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

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