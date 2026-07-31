सावन आते ही सैलानियों और श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ सम्मेदशिखर पारसनाथ
पीरटांड़ में सम्मेदशिखर पारसनाथ सावन माह में सैलानियों और श्रद्धालुओं से गुलजार हो गया है। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के आकर्षण से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु और पर्यटक कठिन चढ़ाई कर आस्था दर्शा रहे हैं, जिससे स्थानीय बाजारों में भी रौनक वापस लौट आई है।
पीरटांड़। आस्था व पर्यटन का अद्भुत संगम सम्मेदशिखर पारसनाथ पहली सावन से सैलानियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। सावन माह के दौरान पारसनाथ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रतिदिन झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, बिहार समेत अन्य सीमावर्ती राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानियों का जुटान हो रहा है। सावन के महीने में कांवरिया श्रद्धालुओं को भी पारसनाथ की खूबसूरती आकर्षित कर रही है। बताया जाता है कि समुद्र तल से लगभग 1365 मीटर ऊंची व हजारों हजार भूभाग में फैला पारसनाथ पहाड़ की मनोरम वादियां, हरियाली से आच्छादित जंगल, शीतल वातावरण और धार्मिक आस्था का संगम पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है।
प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और शांत वातावरण के कारण सम्मेदशिखर पारसनाथ लगातार पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। यही वजह है कि रात के बारह बजते ही मधुबन और आसपास की सड़कों पर पारसनाथ यात्रा के लिए लोगों की चहल-पहल शुरू हो जाती है। श्रद्धालु और पर्यटक समूहों में पारसनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। अंधेरा छंटने से पहले सैलानियों की चहलकदमी व भगवान के जयकार से पहाड़ का वंदना पथ गुलजार हो रहा है।जैन अनुयाई से लेकर विभिन्न राज्यों से आनेवाले पर्यटक पहाड़ की करीब 9 किलोमीटर कठिन चढ़ाई पूरी कर आस्था का परिचय दे रहे हैं। पहले के दिनों के अपेक्षा औसतन पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पहले खासकर जनवरी माह में पर्यटकों का जुटान होता था। दिसम्बर माह के अंतिम व जनवरी के पहले सप्ताह तक पारसनाथ का दीदार करने भीड़ उमड़ती थी पर अब यह मिथक टूटता जा रहा है। कुछ वर्षों से कमोबेश सालोंभर पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। इन दिनों सावन माह से ही रोज पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या का असर स्थानीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मधुबन और आसपास के क्षेत्रों में होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, वाहन संचालक तथा छोटे व्यवसायियों के कारोबार में तेजी आई है। होटल संचालकों के अनुसार सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में कमरों की मांग काफी बढ़ जाती है। जिसके कारण कई बार पहले से बुकिंग करानी पड़ रही है। सावन माह में कांवरिया श्रद्धालु भी पारसनाथ पहुंच रहे हैं। देवघर जाने वाले कई श्रद्धालु रास्ते में पारसनाथ आकर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को अतिरिक्त बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि सैलानियों की बढ़ती आवक से बाजार में रौनक लौट आई है। दुकानों, भोजनालयों और चाय नास्ते की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें