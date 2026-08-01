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पारामेडिकल छात्रों ने मांगी स्टाइपेंड और छात्रावास, रांची में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पारामेडिकल छात्रों ने स्टाइपेंड की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रावास की मांग भी उठाई, जिसमें धनबाद के मेडिकल कॉलेज में छात्रावास की सुविधा का उल्लेख किया गया। मंत्री ने फाइल बढ़ाने और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।

पारामेडिकल छात्रों ने मांगी स्टाइपेंड और छात्रावास, रांची में प्रदर्शन

एमबीबीएस के जूनियर डॉक्टरों (इंटर्न) की तरह पारामेडिकल छात्रों को भी स्टाइपेंड देने की मांग को लेकर पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव अजय कुमार से भी मुलाकात कर अपनी मांग रखी। ये लोग रांची के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने मंत्री से छात्रावास की मांग करते हुए कहा कि धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेज में पारामेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास है, लेकिन पुराने मेडिकल कॉलेज में आज तक छात्रावास के लिए जगह भी चिन्हित नहीं हुई है। इस पर मंत्री ने एमजीएम के अधीक्षक से बात कर प्रस्ताव भेजने को कहा।

उन्होंने स्टाइपेंड के लिए अपर मुख्य सचिव को फाइल बढ़ाने की बात कही। काफी इंतजार के बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने कहा कि पहले इस संबंध में फाइल बढ़ी थी। अब उसकी समीक्षा कर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष महतो ने कहा कि बुनियादी मांगों में से एक स्टाइपेंड भी है। कॉलेज की संख्या तीन से छह हो गई है। फुलो झानो दुमका, शेख भिखारी हजारीबाग, नीलंबर पीताम्बर पलामू, रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो धनबाद मेडिकल कॉलेज में राजकीय पारा मेडिकल संस्थान चल रहे हैं। सभी राजकीय पारा मेडिकल संस्थान एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, जब तक झारखंड सरकार स्टाइपेंड नहीं देती।

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