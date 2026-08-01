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जसीडीह स्टेशन पर सांसद पप्पू यादव का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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बिहार के पूर्णियां सांसद पप्पू यादव का जसीडीह रेलवे स्टेशन पर झारखंड कांग्रेस और इंटक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वह कटोरिया में नि:शुल्क सेवा शिविरों के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सांसद के सामाजिक कार्यों की सराहना की।

जसीडीह स्टेशन पर सांसद पप्पू यादव का स्वागत

जसीडीह, प्रतिनिधि। बिहार के पूर्णियां सांसद पप्पू यादव का शनिवार को जसीडीह रेलवे स्टेशन पर झारखंड प्रदेश इंटक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहसीमावर्ती बांका जिले के कटोरिया में आयोजित विभिन्न नि:शुल्क सेवा शिविरों के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। स्टेशन पहुंचने पर झारखंड प्रदेश इंटक के प्रदेश सचिव सह संतालपरगना प्रभारी अजय कुमार और देवघर जिला इंटक के जिलाध्यक्ष अनंत मिश्रा ने उन्हें बुके भेंट किया। जानकारी के अनुसार सांसद पप्पू यादव कटोरिया अवस्थित विभिन्न नि:शुल्क सेवा शिविर व तिलैया मोड़ अवस्थित हिंदू युवा संघ नि:शुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन करने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता डॉ. गौरव, युवा कांग्रेस नेता राजकमल यादव, राहुल सिंह, झामुमो नेता महेंद्र यादव, पूर्व कुली संघ जसीडीह शाखा उपाध्यक्ष रंजीत समेत इंटक, कांग्रेस और अन्य संगठनों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद का अभिनंदन करते हुए उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। स्टेशन परिसर में कुछ देर तक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की चहल-पहल बनी रही, जिसके बाद सांसद निर्धारित कार्यक्रम के लिए कटोरिया रवाना हो गए।

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