पूर्णिया से पटना के लिए रात में हो ट्रेन, कोलकाता के बीच चलाएं वंदे भारत

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार से मुलाकात कर कोसी-सीमांचल क्षेत्र की रेल सुविधाओं के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे। सांसद ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से सहरसा-पूर्णिया कोर्ट-पूर्णिया-कटिहार होते हुए कोलकाता तक प्रतिदिन नई एक्सप्रेस रेल सेवा तथा वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोलकाता पूर्वी भारत का प्रमुख व्यापारिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केंद्र है, जहां सीमांचल और कोसी क्षेत्र से प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी, मरीज, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग यात्रा करते हैं। वर्तमान रेल सेवाएं यात्रियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को लंबी प्रतीक्षा सूची, भीड़ और भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से मक्का, मखाना, जूट, फल सहित क्षेत्र के कृषि उत्पादों के व्यापार को नई गति मिलेगी तथा पर्यटन, उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने रेलवे से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एवं पूर्वी रेलवे के अधिकारियों द्वारा संयुक्त व्यवहार्यता परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। सांसद ने जानकीनगर रेलवे स्टेशन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने जनहित एक्सप्रेस, कोसी एक्सप्रेस सहित अन्य महत्वपूर्ण मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का जानकीनगर स्टेशन पर नियमित ठहराव सुनिश्चित करने का आग्रह किया।पप्पू यादव ने पटना से सहरसा, मधेपुरा होते हुए पूर्णिया कोर्ट तक रात्रिकालीन नई ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शाम चार बजे के बाद अगली सुबह तक इस मार्ग पर पटना से कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिदिन रात 11 बजे पटना से पूर्णिया कोर्ट के लिए नियमित ट्रेन शुरू की जाए। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष सांसद ने पूर्णिया कोर्ट स्टेशन एवं पूर्णिया जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना में औपचारिक रूप से शामिल कर शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति एवं टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी रखी। सांसद ने पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर लगभग ₹73.30 करोड़ की लागत से प्रस्तावित वाशिंग पिट एवं कोचिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि वाशिंग पिट के अभाव में पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से नई लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। जबकि यह स्टेशन समस्तीपुर मंडल का अंतिम एवं सीमांचल का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। उन्होंने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से आग्रह किया कि प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य के साथ-साथ वाशिंग पिट निर्माण की टेंडर प्रक्रिया भी तत्काल शुरू कराई जाए, ताकि भविष्य में पूर्णिया कोर्ट से नई ट्रेनों का संचालन संभव हो सके। इससे पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार होगा।