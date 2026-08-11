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सभी 141 निबंधन कार्यालय 17 तक पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव नवीन कुमार ने विभागीय योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने 17 अगस्त तक सभी 141 निबंधन कार्यालयों में पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया लागू करने का लक्ष्य रखा है। पब्लिक ग्रिवांस मॉड्यूल को भी लागू करने का निर्देश दिया गया है।

सभी 141 निबंधन कार्यालय 17 तक पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव नवीन कुमार ने मंगलवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिये। सचिव ने कहा कि 17 अगस्त तक सभी 141 निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस करने का लक्ष्य है। सचिव ने कहा कि अब तक दो चरणों में 50 निबंधन कार्यालयों में निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस कर दिया गया है। जिन जिलों में पेपरलेस निबंधन की संख्या कम है, वहां संबंधित जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पेपरलेस निबंधन में तेजी लाने का निर्देश देने को कहा।

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पेपरलेस निबंधन लागू किए जा चुके कार्यालयों में निबंधित दस्तावेजों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति की भी समीक्षा की गई। संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया।सचिव ने पब्लिक ग्रिवांस मॉड्यूल लागू करने निर्देश दिया, जिसमें आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों को वर्तमान में कई मामलों में भौतिक रूप से दर्ज कराया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत नागरिकों की शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त होंगी तथा शिकायतों की जांच, कार्रवाई एवं निष्पादन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि प्लॉट और फ्लैट आदि के निबंधन की सुविधा घर पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। राजस्व संग्रह को बढ़ाने तथा राजस्व चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी एआईजी को नियमित स्थल निबंधन कार्यालय का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। प्रत्येक सप्ताह संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालय के अंतर्गत 5 स्थल, एआईजी के अधीन जिला निबंधन कार्यालयों में से 3 निबंधन कार्यालय स्थल तथा अधीनस्थ मुफस्सिल कार्यालयों में से 2 स्थल, कुल 10 स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। राजस्व चोरी की रोकथाम के लिए सचिव ने मुख्यालय स्तर पर भी टीम गठित कर निबंधन कार्यालयों में भेजने एवं स्थल निरीक्षण कराने का निर्देश दिया।

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