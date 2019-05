पापा आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रियंका ने जहां भावुक ट्वीट कर पिता को याद किया। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को स्नेह करने वाला व्यक्ति बताया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता ‘अग्निपथ' का एक अंश और अपने पिता की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया। ‘आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे।' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, मेरे पिता एक नेक, दयालु एवं स्नेह करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे सभी लोगों से प्रेम करने और सभी को सम्मान देने की शिक्षा दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी घृणा नहीं करना। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं उनकी कमी बहुत महसूस करता हूं। उनकी पुण्यतिथि पर मैं अपने पिता को स्नेह और कृतज्ञता से याद करता हूं।

राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ताकि नई पीढ़ी को पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान से अवगत कराया जा सके। कि 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरूंबुदूर में एक विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी।

You will always be my hero. pic.twitter.com/LYPciCD234