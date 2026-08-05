वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने कार्यभार संभाला
वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुघ ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वह 2013 बैच के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी हैं और विभिन्न रेलवे मंडलों में सुरक्षा सेवा दे चुके हैं।
वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी) के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (सीनियर डीएससी) के पद पर पंकज चुघ ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वह भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा (आईआरपीएफएस) के वर्ष 2013 बैच के अफसर हैं। उन्होंने सात सितम्बर 2015 को आरपीएफ कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे,गोरखपुर में सहायक सुरक्षा आयुक्त, अजमेर में प्रभारी सहायक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर में मंडल सुरक्षा आयुक्त तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर में मंडल सुरक्षा आयुक्त और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।
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