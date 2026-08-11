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खेल : आडवाणी को हेबॉल विश्व चैंपियनशिप में वाइल्ड कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आडवाणी को हेबॉल विश्व चैंपियनशिप में वाइल्ड कार्ड पुणे। दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी

खेल : आडवाणी को हेबॉल विश्व चैंपियनशिप में वाइल्ड कार्ड

आडवाणी को हेबॉल विश्व चैंपियनशिप में वाइल्ड कार्ड पुणे। दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी को बुधवार से शुरू हो रही तीसरी हेबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला है। यहां 15 अगस्त तक होने वाली प्रतियोगिता में पुरुष तथा महिला वर्ग में 64-64 सहित कुल 128 खिलाड़ी भाग लेंगे। आडवाणी सहित कुल 15 भारतीय इसमें हिस्सा लेंगे। कुछ खिलाड़ियों के नाम वापस लेने पर आडवाणी को वाइल्ड कार्ड दिया गया है। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के शीर्ष 10 में शामिल छह और महिला वर्ग की शीर्ष 10 में शामिल आठ खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। पहले चाइनीज 8-बॉल के नाम से जानी जाने वाली हेबॉल एक क्यू खेल है जिसमें अमेरिकन 8-बॉल पूल में इस्तेमाल होने वाली गेंदों के साथ स्नूकर टेबल के अपेक्षाकृत छोटे और गोल पॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है।

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