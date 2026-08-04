बरेली-कासगंज पैसेंजर के इंजन में आग से अफरा तफरी, ट्रेन से उतरकर भागे यात्री

बरेली सिटी-कासगंज (55328) पैसेंजर ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब घटपुरी के पास इंजन के लोको पायलट चेंबर में काला धुआं निकलने लगा। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। आग की सूचना फैलते ही कुछ देर में ही ट्रेन खाली हो गई। बरेली, बदायूं, कासगंज से अधिकारी पहुंचे। बदायूं और बरेली से दो इंजन भेजे गये। ट्रेन से इंजन को काटकर अलग कराया गया। इसके बाद ट्रेन कासगंज को रवाना की गई। करीब तीन घंटे तक यात्री परेशान हुये। इस मामले में लोको मेंटिनेंस में लापरवाही मानी जा रही है। शार्ट सर्किट से हादसा हुआ। प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये हैं। सोमवार को बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर सुबह 7:50 बजे रवाना हुई। ट्रेन बदायूं में घटपुरी के पास पहुंची, तभी इंजन में शार्ट सर्किट हुआ। लोको पायलट चेंबर में काला धुआं घुटने लगा। जिससे ट्रेन में अफरा-तफरी का मच गई। आग का नाम सुनते ही हर यात्री भयभीत था। यात्री कोचों से उतर-उटर कर भागे। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। कुछ ही देर में पूरी ट्रेन खाली हो गई। यात्री रेल पटरी पर आकर खड़े हो गये। रेल कंट्रोल को सूचना की गई। इज्जतनगर मंडल आफिस से अधिकारी पहुंचे। बदायूं से इंजन भेजा गया। एक इंजन बरेली से भेजा। ट्रेन से इंजन को अलग किया गया। इसके बाद दूसरा इंजन जोड़कर ट्रेन रवाना हुई करीब तीन घंटा तक यात्रियों को परेशान होना पड़ा। काफी यात्री तो सड़क वाहनों से चले गये। खराब इंजन को बरेली लोको शेड लाया गया। तब रेल ट्रैक क्लियर हुआ。