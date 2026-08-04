बरेली-कासगंज पैसेंजर के इंजन में आग से अफरा तफरी, ट्रेन से उतरकर भागे यात्री
बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शार्ट सर्किट से काला धुआं निकलने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को रोका गया और अधिकारियों ने दो इंजन भेजकर ट्रेन को फिर से रवाना किया। प्राथमिक जांच में मेंटिनेंस में लापरवाही पाई गई। मामले की जांच की जा रही है।
बरेली सिटी-कासगंज (55328) पैसेंजर ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब घटपुरी के पास इंजन के लोको पायलट चेंबर में काला धुआं निकलने लगा। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। आग की सूचना फैलते ही कुछ देर में ही ट्रेन खाली हो गई। बरेली, बदायूं, कासगंज से अधिकारी पहुंचे। बदायूं और बरेली से दो इंजन भेजे गये। ट्रेन से इंजन को काटकर अलग कराया गया। इसके बाद ट्रेन कासगंज को रवाना की गई। करीब तीन घंटे तक यात्री परेशान हुये। इस मामले में लोको मेंटिनेंस में लापरवाही मानी जा रही है। शार्ट सर्किट से हादसा हुआ। प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये हैं। सोमवार को बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर सुबह 7:50 बजे रवाना हुई। ट्रेन बदायूं में घटपुरी के पास पहुंची, तभी इंजन में शार्ट सर्किट हुआ। लोको पायलट चेंबर में काला धुआं घुटने लगा। जिससे ट्रेन में अफरा-तफरी का मच गई। आग का नाम सुनते ही हर यात्री भयभीत था। यात्री कोचों से उतर-उटर कर भागे। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। कुछ ही देर में पूरी ट्रेन खाली हो गई। यात्री रेल पटरी पर आकर खड़े हो गये। रेल कंट्रोल को सूचना की गई। इज्जतनगर मंडल आफिस से अधिकारी पहुंचे। बदायूं से इंजन भेजा गया। एक इंजन बरेली से भेजा। ट्रेन से इंजन को अलग किया गया। इसके बाद दूसरा इंजन जोड़कर ट्रेन रवाना हुई करीब तीन घंटा तक यात्रियों को परेशान होना पड़ा। काफी यात्री तो सड़क वाहनों से चले गये। खराब इंजन को बरेली लोको शेड लाया गया। तब रेल ट्रैक क्लियर हुआ。
प्राथमिक जांच में शार्ट सर्किट
ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टीम पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया, ट्रेन इंजन के अंदर शार्ट सर्किट हुआ। वायरिंग जलने से काला धुआं निकलने लगा। जो लोको पायलट चेंबर में पहुंचा। पहले तो लोगों ने समझा ओएचई में कुछ फंसा होगा। जिससे आग लगी। हालांकि माना जा रहा है, लोको के मेंटिनेंस में कहीं न कहीं कोई कमी रही। अब जांच के बाद ही पता चलेगा।
मेंटिनेंस रिकार्ड होगा चेक, कमेटी करेगी जांच
बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर के जिस इंजन में शार्टसर्किट हुआ है उसका मेंटिनेंस रिकार्ड चेक कराया जाएगा। कब मेंटिनेंस हुआ था। इंजन में क्या-क्या कमी ठीक की गई। इसके बाद भी शार्ट सर्किट हुआ। इसके मामले की कमेटी जांच करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देगी। वह तो अच्छा हुआ जो सिर्फ धुआं निकला। अगर आग भड़क जाती तो पूरी ट्रेन में आग लग जाती।
बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शार्ट सर्किट से खराबी
बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शार्ट सर्किट से खराबी आ गई। घटपुरी के पास हुई थी। ट्रेन में दूसरा इंजन जोड़कर कासगंज को रवाना कराया गया। इस मामले की जांच होगी।
- सफदर हुसैन, पीआरओ, इज्जतनगर मंडल
सामान्य प्रश्न
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