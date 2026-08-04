Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरेली-कासगंज पैसेंजर के इंजन में आग से अफरा तफरी, ट्रेन से उतरकर भागे यात्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शार्ट सर्किट से काला धुआं निकलने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को रोका गया और अधिकारियों ने दो इंजन भेजकर ट्रेन को फिर से रवाना किया। प्राथमिक जांच में मेंटिनेंस में लापरवाही पाई गई। मामले की जांच की जा रही है।

बरेली-कासगंज पैसेंजर के इंजन में आग से अफरा तफरी, ट्रेन से उतरकर भागे यात्री

बरेली सिटी-कासगंज (55328) पैसेंजर ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब घटपुरी के पास इंजन के लोको पायलट चेंबर में काला धुआं निकलने लगा। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। आग की सूचना फैलते ही कुछ देर में ही ट्रेन खाली हो गई। बरेली, बदायूं, कासगंज से अधिकारी पहुंचे। बदायूं और बरेली से दो इंजन भेजे गये। ट्रेन से इंजन को काटकर अलग कराया गया। इसके बाद ट्रेन कासगंज को रवाना की गई। करीब तीन घंटे तक यात्री परेशान हुये। इस मामले में लोको मेंटिनेंस में लापरवाही मानी जा रही है। शार्ट सर्किट से हादसा हुआ। प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये हैं। सोमवार को बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर सुबह 7:50 बजे रवाना हुई। ट्रेन बदायूं में घटपुरी के पास पहुंची, तभी इंजन में शार्ट सर्किट हुआ। लोको पायलट चेंबर में काला धुआं घुटने लगा। जिससे ट्रेन में अफरा-तफरी का मच गई। आग का नाम सुनते ही हर यात्री भयभीत था। यात्री कोचों से उतर-उटर कर भागे। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। कुछ ही देर में पूरी ट्रेन खाली हो गई। यात्री रेल पटरी पर आकर खड़े हो गये। रेल कंट्रोल को सूचना की गई। इज्जतनगर मंडल आफिस से अधिकारी पहुंचे। बदायूं से इंजन भेजा गया। एक इंजन बरेली से भेजा। ट्रेन से इंजन को अलग किया गया। इसके बाद दूसरा इंजन जोड़कर ट्रेन रवाना हुई करीब तीन घंटा तक यात्रियों को परेशान होना पड़ा। काफी यात्री तो सड़क वाहनों से चले गये। खराब इंजन को बरेली लोको शेड लाया गया। तब रेल ट्रैक क्लियर हुआ。

ये भी पढ़ें:पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तीन घंटे थमा रेल यातायात

प्राथमिक जांच में शार्ट सर्किट

ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टीम पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया, ट्रेन इंजन के अंदर शार्ट सर्किट हुआ। वायरिंग जलने से काला धुआं निकलने लगा। जो लोको पायलट चेंबर में पहुंचा। पहले तो लोगों ने समझा ओएचई में कुछ फंसा होगा। जिससे आग लगी। हालांकि माना जा रहा है, लोको के मेंटिनेंस में कहीं न कहीं कोई कमी रही। अब जांच के बाद ही पता चलेगा।

ये भी पढ़ें:चार ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

मेंटिनेंस रिकार्ड होगा चेक, कमेटी करेगी जांच

बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर के जिस इंजन में शार्टसर्किट हुआ है उसका मेंटिनेंस रिकार्ड चेक कराया जाएगा। कब मेंटिनेंस हुआ था। इंजन में क्या-क्या कमी ठीक की गई। इसके बाद भी शार्ट सर्किट हुआ। इसके मामले की कमेटी जांच करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देगी। वह तो अच्छा हुआ जो सिर्फ धुआं निकला। अगर आग भड़क जाती तो पूरी ट्रेन में आग लग जाती।

बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शार्ट सर्किट से खराबी

बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में शार्ट सर्किट से खराबी आ गई। घटपुरी के पास हुई थी। ट्रेन में दूसरा इंजन जोड़कर कासगंज को रवाना कराया गया। इस मामले की जांच होगी।

- सफदर हुसैन, पीआरओ, इज्जतनगर मंडल

सामान्य प्रश्न

बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में शार्ट सर्किट कब हुआ?
शार्ट सर्किट सोमवार को बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में घटपुरी के पास हुआ।
ये भी पढ़ें:फाटक पर रुकती ट्रेन तो बिगड़ सकते थे हालात
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Passenger Train Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।