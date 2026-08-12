स्काउट भवन पर मनाया गया पंडित श्रीराम वाजपेयी दिवस
पीलीभीत में भारतीय स्काउटिंग के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव अनुपम शर्मा ने की। स्काउट और गाइड ने सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। विभिन्न अधिकारियों और स्काउट्स ने इस विशेष अवसर पर भाग लिया।
पीलीभीत। स्काउट भवन पर भारतीय स्काउटिंग के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज शिष्टाचार के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव अनुपम शर्मा ने की। स्काउट और गाइड ने पंडित श्रीराम वाजपेयी के आदर्शों को अपनाते हुए सेवा, अनुशासन, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। इस मौके पर जिला आयुक्त स्काउट नरेश चंद्र शुक्ला, जिला आयुक्त गाइड सुमन देवी, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट सचिन सक्सेना, जिला संगठन आयुक्त गाइड शालिनी पांडेय, स्काउट प्रांजल जायसवाल, रोहित मौर्य, योगेश मौर्य, अभिजीत कुशवाहा, नीतेश, कृष्ण, गाइड शिखा, मोहिनी, किरन, चांदनी, सत्यवती, नीतू, अंजली, शालू आदि मौजूद रही।
संचालन आईटी कॉर्डिनेटर अभिषेक प्रजापति ने किया।
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