पूजा-अर्चना के साथ सैनी कांवड़ सेवा समिति के 16वें विशाल भंडारे का शुभारंभ
रुड़की। सैनी कांवड़ सेवा समिति की ओर से शनिवार को 16वें विशाल कांवड़ सेवा भंडारे का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना और हवन के
रुड़की। पंडित रजनीश शास्त्री ने सैनी कांवड़ सेवा समिति के सेवा भंडारे का पूजा-अर्चना और हवन के साथ शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा की सफतला की कामना की। इस मौके पर दर्जाधारी श्यामवीर सैनी, आलोक राज सैनी, सतीश सैनी, पूर्व प्रधान मदन सैनी, ग्राम प्रधान कांत सैनी, राजेंद्र सैनी, अजय सैनी, सुभाष सैनी, सूर्यकांत सैनी, कुलदीप, अंशुल सैनी, मनोज सैनी, उर्वी सैनी, संजय सैनी, विपिन सैनी आदि मौजूद रहे।
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