बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नीरज
लखनऊ, विशेष संवाददाता। मथुरा निवासी पंडित नीरज शर्मा ने गुरुवार को
लखनऊ, विशेष संवाददाता। मथुरा निवासी पंडित नीरज शर्मा ने गुरुवार को बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। नीरज राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के अध्यक्ष और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।
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