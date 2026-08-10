श्रावस्ती के सुहेलवा वन में स्थित पांडवकालीन विभूति नाथ मंदिर, जहां भीम ने शिव तपस्या कर शिवलिंग स्थापित किया, आज सावन में गुप्तकाशी के रूप में श्रद्ध

जहाँ भीम ने की शिव आराधना, आज भी जीवंत है आस्था की गुप्तकाशी

राजेश कुमार पाण्डेय, श्रावस्ती। हिमालय की तलहटी में एक घना, हराभरा जंगल है, जहां प्रकृति की शांति और आस्था की गूंज एक साथ महसूस होती है। यहीं श्रावस्ती जिले के सिरसिया विकास खंड में पांडवकालीन विभूति नाथ शिव मंदिर स्थित है, जिसे सनातन परंपरा और महाभारतकालीन इतिहास का जीवंत साक्ष्य माना जाता है। शिव भक्त इसे गुप्तकाशी के नाम से जानते हैं। लोक मान्यता है कि यहीं कुंती पुत्र भीम ने वनवास के अंतिम चरण में कठोर शिवाराधना कर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं से पांडवों का वनवास समाप्त होकर अज्ञातवास आरंभ हुआ था, जिससे यह स्थान महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज है। वर्तमान में सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो विभूति नाथ मंदिर में वर्ष का सबसे विशेष समय माना जाता है। हर सोमवार यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उमड़ते हैं, और गेरुआ वस्त्र धारण किए कांवड़िए दूर दराज से कठिन मार्ग तय कर बाबा विभूति नाथ के दर्शन को पहुंचते हैं。

तपस्या की वह घड़ी, जिसने भीम को भक्त बना दिया पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान महाबली भीम ने इसी स्थान पर शिव की कठोर तपस्या की थी। दिन रात एकांत में बैठकर उन्होंने महादेव की आराधना की और अपने बल पराक्रम को पीछे छोड़ पूर्णतः भक्ति में लीन हो गए। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और भीम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना की। यही शिवलिंग आज विभूति नाथ के रूप में पूजा जाता है। पुरोहितों और कथा व्यासों के अनुसार इस शिवलिंग का आकार कालांतर में निरंतर बढ़ता गया है, और यह वृद्धि आज भी जारी मानी जाती है। श्रद्धालु इसे महादेव की चमत्कारी कृपा का जीवंत प्रतीक मानते हैं, और यही विश्वास हर वर्ष उन्हें दूर दूर से यहां खींच लाता है।

रजिया ताल से औरंगजेब तक, मंदिर की अनकही गाथा मंदिर के निकट रजिया ताल है, जिसका निर्मल जल घनी हरियाली के बीच इस पवित्रता में चार चांद लगाता है। निवासियों के अनुसार इस ताल का जल सदियों से कभी नहीं सूखा, चाहे मौसम कैसा भी रहा हो, और वे इसे भी इस स्थान की दैवीय ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। स्थानीय बुजुर्ग और पुजारी यह भी बताते हैं कि औरंगजेब के काल में मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास हुआ था, जब उसका सिपहसालार सैनिकों की टुकड़ी लेकर यहां पहुंचा था। फिर भी यह प्राचीन आस्था केंद्र सदियों की उथल पुथल के बावजूद जनश्रद्धा के बल पर जीवंत बना रहा। सावन और शिवरात्रि पर दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहां जलाभिषेक करने आते हैं, और मंदिर परिसर हर हर महादेव तथा बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है।

द्वैतवन, जहां छिपकर रहे थे पांडव यह कथा महाभारत के वनपर्व में वर्णित द्वैतवन से जुड़ती है, जहां वनवास के दौरान पांडव कुछ समय ठहरे थे। आज यही प्राचीन वन श्रावस्ती और बलरामपुर की सीमा पर सुहेलवा वन्यजीव क्षेत्र के रूप में मौजूद है, और इसकी सघनता आज भी बनी हुई है। हिमालय की तलहटी की दुर्गमता के चलते यह क्षेत्र वनवास काल में पांडवों के लिए अनुकूल साबित हुआ था, इसीलिए स्थानीय परंपरा द्वैतवन को आज के सुहेलवा वन क्षेत्र से जोड़ती है।

महाभारत की कड़ी बनती श्रावस्ती की धरती श्रावस्ती की धरती भारतीय इतिहास और आस्था के मानचित्र पर पहले से ही विशेष स्थान रखती है, और विभूति नाथ मंदिर इस विरासत में एक और मूल्यवान कड़ी जोड़ता है। यहां महाभारतकालीन स्मृतियां श्रावस्ती के भूगोल में गहराई से रचबस गई हैं, जिससे यह क्षेत्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का जीवंत हिस्सा बन जाता है। इस तरह यह मंदिर श्रावस्ती को महाभारत की व्यापक कथा परंपरा से जोड़कर स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय आख्यान से बांध देता है।

आज भी प्रासंगिक है यह हजारों साल पुरानी सीख भीम की भक्ति और शिव की करुणा का यह मिलन एक गहरी बात दर्शाता है कि पराक्रम तभी सार्थक होता है जब वह विनम्रता और श्रद्धा से जुड़ा हो। आज के भागदौड़ भरे यांत्रिक युग में विभूति नाथ जैसे तीर्थ मनुष्य को आत्मचिंतन, संयम और आध्यात्मिक संतुलन की ओर लौटने का मौन निमंत्रण देते हैं। मंदिर और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं, जिससे यह पांडवकालीन धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और सुलभ बनी रहेगी।