सहरसा: पंचगछिया में संगीत महाविद्यालय स्थापना की मांग
सहरसा से राजेश कुमार सिंह। भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा में ग्वालियर घराना, आगरा
सहरसा से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा में ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, जयपुर-अतरौली घराना, किराना घराना एवं पंचगछिया घराना जैसे घरानों का विशेष स्थान रहा है।
पंचगछिया घराना
इन्हीं गौरवशाली परंपराओं की श्रेणी में कोसी अंचल के पंचगछिया संगीत घराना भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस घराने ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। सासंद दिनेश चंद्र यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंचगछिया में संगीत महाविद्यालय स्थापना का अनुरोध किया गया।
कलाकारों की उपलब्धियां
उन्होंने बताया कि कोसी की धरती स्थित पंचगछिया सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा में अत्यंत गौरवशाली एवं ऐतिहासिक स्थान रखती है। पंचगछिया संगीत घराना ने बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को अनेक प्रतिष्ठित कलाकार प्रदान किए हैं। पंचगछिया घराना से जुड़े प्रमुख कलाकारों में स्व राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह राष्ट्रीय स्तर के हारमोनियम वादक, उनके सुप्रसिद्ध शिष्य स्व मांगनलाल कामत राष्ट्रीय स्तर के गायक, स्व उपेन्द्र यादव, स्व रघु झा, स्व ब्रह्म नारायण सिंह, स्व यदुनंदन ठाकुर, स्व लड्डू लाल कामत प्रतिष्ठित गायक , स्व बालमुकुंद झा एवं स्व विष्णु वर्मा प्रसिद्ध तबला वादक तथा स्व धनंजय नारायण सिंह उर्फ भैयाजी जो राष्ट्रीय स्तर के हारमोनियम वादक थे, जैसे अनेक विभूतियों ने इस घराने को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है।
सरकारी पहल की कमी
लेकिन दुर्भाग्यवश, इतनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर होने के बावजूद इस घराने के संरक्षण, शोध, दस्तावेजीकरण एवं प्रचार-प्रसार के लिए अपेक्षित सरकारी पहल अब तक नहीं हो सकी है।
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