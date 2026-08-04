पंचायत चुनाव में आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आज से

गोण्डा, संवाददाता। आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसको उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण 5 से 8 अगस्त तक देवीपाटन मंडल के चार जिलों का भ्रमण करेंगे। आयोग की ओर से छह अगस्त को गोण्डा में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक बैठक एवं जनसुनवाई आयोजित होगी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के नेतृत्व में सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त जिला जज), सन्तोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त एडीजे), डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आईएएस) तथा एसपी सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) चारों जनपदों में जनसुनवाई करेंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थानीय ग्रामीण निकायों से जुड़े विषयों पर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करेंगे।