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पंचायत चुनाव में आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा में आगामी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण पर चर्चा शुरू हो गई है। उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग 5 से 8 अगस्त तक चार जिलों का दौरा करेगा। आयोग 6 अगस्त को गोण्डा में बैठक एवं जनसुनवाई का आयोजन करेगा, जिसमें विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।

पंचायत चुनाव में आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आज से

गोण्डा, संवाददाता। आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसको उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण 5 से 8 अगस्त तक देवीपाटन मंडल के चार जिलों का भ्रमण करेंगे। आयोग की ओर से छह अगस्त को गोण्डा में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक बैठक एवं जनसुनवाई आयोजित होगी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के नेतृत्व में सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त जिला जज), सन्तोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त एडीजे), डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आईएएस) तथा एसपी सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) चारों जनपदों में जनसुनवाई करेंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थानीय ग्रामीण निकायों से जुड़े विषयों पर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करेंगे।

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विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पांच अगस्त को आयोग बहराइच में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनसुनवाई करेगा। सात अगस्त को श्रावस्ती में पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जनसुनवाई एवं निरीक्षण कार्यक्रम रहेगा, जबकि 8 अगस्त को बलरामपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक बैठक एवं जनसुनवाई के उपरांत विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। आयोग का यह भ्रमण स्थानीय ग्रामीण निकायों से जुड़े मुद्दों के प्रभावी निस्तारण एवं जमीनी स्थिति के आकलन के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

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